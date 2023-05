Las relaciones a distancia son cada vez más comunes, internet ha hecho que las personas que viven en países lejanos puedan comunicarse entre sí y mantener una relación de manera virtual.



Sin embargo, la falta de contacto y la diferencia horaria pueden afectar este tipo de relaciones, para lograr sobrellevar estos "problemas" los psicólogos dan varios consejos.



Sobre este aspecto, la psicóloga Juliana Sparta dice que: “Está científicamente demostrado que nos enamoramos de personas con las que pasamos más tiempo. Es decir que la distancia puede ser un factor significativo para dejar de sentir atracción hacia alguien. Pero va más allá de eso, porque también afecta un tema muy importante en las relaciones y es la empatía”.

La razón, asegura la experta, es que nuestro cerebro está condicionado evolutivamente a sentirse cómodo con determinado entorno entre más tiempo pase en dicha condición. Es decir, si una persona deja de pasar tiempo en pareja para llevar una vida en soledad, es más probable que, al pasar los días, le haga menos falta estar con el otro.



"Se comienza con algunas excusas como ‘lo llamo después’, ‘estoy ocupado’, ‘no tengo tiempo para hablar’, ‘no es necesario hablarnos todos los días si nos amamos’. Comportamientos a los que, si no se les pone atención, pueden derivar un una falta total de contacto entre las dos partes”, puntualiza la experta.

¿Cómo saber si una relación a distancia funciona?

Estas son algunas señales de que la relación a distancia puede funcionar.



-Existe respeto por los acuerdos en la pareja de parte de cada uno.

-Puedes sentir que tu pareja te quiere y te apoya, pese al obstáculo que representa la distancia.

-Hay una confianza sólida en la pareja. Es decir, no existen la sensación de que no hay amor, que hay mentiras o que es posible que se cometa un acto de infidelidad.

-La comunicación es constante. Este es un pilar fundamental para mantener las relaciones a distancia, por lo que, si no es estable, la relación tampoco lo es.

-La pareja tiene proyectos que van en concordancia con la relación. Planean un futuro juntos y trabajan en equipo para alcanzar dichas metas.

