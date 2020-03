Guía práctica para prevenir la propagación durante la cuarentena

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara: una de las recomendaciones más efectivas para evitar la propagación de covid-19, además de bañarse las manos con agua y jabón, es evitar el contacto físico.



Cada vez que una persona sale de su casa interactúa con 36 o hasta 100 personas en un solo día. Cada contacto es una posibilidad de transmisión de la infección, explica Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes.



Sin embargo, existen necesidades de primer orden, como mercar, sacar a pasear a las mascotas, comprar medicinas o, incluso, salir a trabajar para quienes están dentro de las excepciones de la norma, que obligan a algunos a dejar sus hogares.



En este sentido, autoridades sanitarias y expertos del sector de la salud han dispuesto medidas precisas para cuando deba abandonar su casa. Sin embargo, lo primero que debe preguntarse es si la salida es vital y si responde a una situación que no puede postergar.



“Si no tomamos en serio las medidas de aislamiento e inventamos cualquier excusa para salir, estamos exponiéndonos y exponiendo a quienes nos rodean. Lo que hacemos tiene una repercusión en los demás”, advierte Jovana Ocampo, doctora en salud pública e investigadora de los Andes.



¿Qué hacer si debo salir?

Debe destinar desde ya un único par de zapatos para la calle. Ocampo recomienda escoger ropa cómoda y fácil de retirar, así como llevar gel antibacterial.

Cuando salga de su casa, procure mantener una distancia mínima de 2 metros con todas las personas. No sobra recordar que no debe saludar con besos ni abrazos ni dar la mano.



“Este virus se transmite por gotas, no por el aire; es decir, sale al hablar, al reír, al estornudar. Por eso, la distancia es importante y el contacto físico debe ser mínimo”, recuerda el epidemiólogo Hernández.



No toque los botones del ascensor con los dedos, sino con el codo. Tampoco, barandas, pasamanos, perillas ni manijas; si es posible, empuje las puertas con el codo. Evite recostarse en paredes, rejas o, incluso, escaleras eléctricas. Evite compartir ascensores y si debe hacerlo, párese frente a una de las paredes de la cabina, no frente a los otros.



Si tiene mascotas, al volver a casa lave sus patas con agua y jabón. Séquelas con toallas desechables. En la calle evite el contacto con otros animales y respete los dos metros. Lávese las manos con agua y jabón después de estar en contacto con el animal.



¿Y al regresar?

Retírese los zapatos y enseguida lave las suelas con agua y jabón. Ocampo recomienda quitarse la ropa y lavarse las manos y la cara con agua y jabón. Si no tiene acceso rápido a un baño, prepare con anticipación un balde para enjuagarse. Luego, dúchese con agua y jabón.



Separe la ropa y lávela. El protocolo del Ministerio de Salud recomienda no sacudir las prendas antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus. Cuando estén limpias, déjelas secar completamente.



Desinfecte celular, llaves, billetera y otros elementos que hayan podido estar expuestos con alcohol o agua y jabón y un paño limpio. Pero ojo: no use alcohol en su piel. Rociar el cuerpo con alcohol o cloro “no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Estas sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (es decir, ojos, boca, etc.)”, explica la OMS.



Cada familia debe asignar a un adulto para hacer las compras y sacar la basura. Los expertos recomiendan limitar las salidas a una diaria. Idealmente, salir solo una vez cada tres días.



¿Qué hacer en transportes?

Minsalud recomienda que, antes de subirse a su carro, abra las puertas para ventilar. Limpie manillas de las puertas y el volante con alcohol o pañitos desinfectantes. En motocicletas y bicicletas, desinfecte con regularidad el manubrio y elementos de seguridad: cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.



Por otro lado, si debe tomar transporte público, las medidas deben ser más estrictas. No se toque la cara, nunca. En un taxi procure tener un contacto mínimo con el conductor.



“Los taxistas deben usar tapabocas. El primer caso de mortalidad fue un taxista. Ellos están más expuestos”, explica Hernández. Para los conductores se recomienda la desinfección diaria del vehículo, o incluso cada vez que dejen a un pasajero.



En un bus es difícil guardar distancias. Ocampo recomienda para este caso específico el uso de tapabocas y guantes, pero con el mayor cuidado de no tocarse la cara. “Inmediatamente después de salir del transporte debe quitarse el tapabocas y los guantes, desecharlos y limpiar con gel las cosas que pudieron estar en contacto”, explica la experta. Si es posible, lávese las manos con agua y jabón.

¿Y con los domicilios?

Para minimizar la exposición al contagio, en varios conjuntos cerrados no se permite el ingreso de domiciliarios, así que debe cumplirse el protocolo para salir de casa hasta la portería.



La recomendación es humedecer un paño con agua y alcohol, y limpiar la manija de la bolsa. Una vez esté en casa, deje los productos a un lado. Con el paño (o con toallas desechables que tengan agua y jabón) limpie lo que contenga la bolsa. Lávese las manos. Las frutas y las verduras debe lavarlas con agua. Elija cocinar los alimentos en lugar de comerlos crudos para garantizar su descontaminación.



¿Y mientras estoy en casa?

Desinfecte mesas, cocina, escritorios; las superficies. Ventile las habitaciones y permita que entre la luz. Cualquier desinfectante es útil: alcohol y sus derivados, detergentes, agua y jabón. No debe haber intercambio de comida. En el comedor debe mantenerse una distancia entre uno y otro.

¿Debo usar tapabocas?

Según la OMS, si está usted sano no debe llevar tapabocas ni guantes. Solo necesita llevar tapabocas si atiende a alguien en quien se sospeche la infección. Úselo si tiene tos y/o estornudos. Además, tenga en cuenta que esta medida es eficaz solo si se combina con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.



Usar tapabocas y guantes sin estar enfermos, explica Hernández, producen una falsa sensación de seguridad. “No se recomienda porque la persona que se pone tapabocas tiende a manipularse más la cara, a no quitárselo con las cuerdas latelares. Y si tiene guantes, tiende a tocarse el tapabocas. Estos pueden ser un factor de riesgo adicional”, explica Hernández.



Siete verdades del nuevo virus

- Sí puede transmitirse en climas cálidos.

- El frío y la nieve no lo matan.

- Bañarse en agua caliente no previene la infección.

- No se mata rociando el cuerpo con alcohol o cloro.

- Aunque personas mayores y quienes padecen enfermedades (cardiopatías, asma o diabetes) tienen más probabilidades de enfermarse gravemente, el virus infecta a personas de todas las edades, incluidos los más jóvenes.

- Aún no se recomienda ningún medicamento para prevenir o tratar la infección.

- Las vacunas contra la neumonía no sirven para prevenir o tratar este virus.



REDACCIÓN VIDA