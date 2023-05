El piercing microdermal o intradérmico es una perforación discreta que se coloca bajo la piel y crea una sensación óptica única. Este tipo de implantes está en auge, pero si usted piensa ponerse uno de estos debe tener algunas precauciones.

(Puede leer: Este es el proceso que debe seguir para una buena curación de su tatuaje)



De acuerdo con el estudio de piercings y tatuajes de Lugo, Camaleón Tattoo, los microdermales son unos piercings que se colocan con una técnica en la que se implanta una parte de la joya debajo de la piel, dejando a la vista únicamente una parte, el abalorio decorativo.



Son, según Camaleón Tatoo, piercings diferentes: "Las perforaciones parecen infinitas, salen bajo la piel de forma mágica, son obras de arte bajo la piel".



El agujero cicatriza con la parte de la joya dentro, de forma que queda solo un extremo a la vista, con una rosca para poder cambiar los abalorios.

¿Cómo se colocan?

Se recomienda que solo personas expertas coloquen microdermales. Para colocar este tipo de implantes se desinfecta la zona y luego se hace una perforación bajo la piel, de unos 1,5 mm de profundidad. Después, se coloca el implante que lleva una base que quedará bajo la piel y se cierra con el abalorio. Esos abalorios es lo único visible de estos piercings.



La perforación es pequeña y quedará estable a medida que vaya cicatrizando. Además, la pieza base que queda bajo la piel es muy pequeña.



Algunas personas combinan los piercings microdermales con tatuajes, pero si se colocan solos lo más común es que se realicen en la zona de la nuca, el pecho o los brazos.



Majadahonda.es explica que el material más empleado en los microdermales o intradérmicios es el titanio. Este material evita que el tejido que rodea el implante se capsule o debilite, a la par que permite una cicatrización rápida y no presenta, por lo general, riesgos de infección o rechazo.

Colocación de un piercing. Foto: iStock

Precauciones a tener en cuenta

Camaleón Tatoo hace énfasis en que la colocación de un piercing microdermal es un procedimiento rápido, pero requiere de cierta habilidad.



Durante la colocación del implante se puede producir algo de sangrado y algo de dolor. El dolor suele ser mayor en las zonas donde la piel es más fina.



Se debe tener precaución con el riesgo de infección ya que es mayor. Además, se deben evitar los golpes o engancharse con la ropa.



(Le recomendamos: Mujer cuenta por qué se arrepiente de sus tatuajes: 'Desearía que no estuvieran')



Los demás cuidados son los habituales, tales como el lavado con suero diario, para mantener la zona limpia y manipularlo siempre con las manos limpias.



Si se quiere retirar el implante, aunque esto no implica ningún riesgo, esto solo lo puede hacer un experto para no dañar la piel.



Pero si lo quiere es cambiar el abalorio, lo puede hacer usted mismo. Sin embargo, al tratarse de piezas de tamaño muy pequeño es más fácil acudir a un estudio.

