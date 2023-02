El aguacate es una fruta que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus diversos beneficios para la salud.



Además de ser delicioso, el aguacate es rico en nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, Vitaminas A, C y E, Folatos, Potasio, Magnesio, Hierro, Calcio y Sodio, así como grasa monoinsaturada.



Colombia le ha apostado a este fruto e incluso se le ha denominado como 'oro verde'. En el 2021 se alcanzó una producción de 150.000 toneladas y de acuerdo con Jorge Enrique Restrepo, director ejecutivo de CorpoHass, la industria tiene la meta de exportar 40% más para 2023 y 50% más para 2024, como registra el portal AgroNegocios.

Esta relevancia lo ha convertido en un alimento cada vez más presente en la dieta diaria de los colombianos y su versatilidad para las preparaciones es una de sus ventajas de su adaptación.



Lo que resulta beneficioso para la salud, pues un estudio publicado en ‘Harvard T.H. Chan School of Public Health' se pudo verificar que consumir aguacate dos veces por semana reducía hasta en un 16 por ciento el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y un 21 por ciento de padecer enfermedades coronarias.

Beneficios de consumir aguacate

Facebook Twitter Linkedin

El aguacate contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, entre otros. Foto: Pexels. Ready made

El aguacate es rico en grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico.



Estos ácidos grasos pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol malo en el cuerpo, lo que a su vez puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón.



Según un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, comer un aguacate al día puede reducir los niveles de LDL (colesterol malo) en el cuerpo.



El aguacate también es una buena fuente de fibra, lo que puede ayudar a mantener el sistema digestivo saludable y regular. Además, la fibra puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad.



Según un estudio publicado en la revista Nutrients, el consumo de aguacate puede aumentar la ingesta de fibra en la dieta y mejorar la salud intestinal.



Otro beneficio del aguacate es su alto contenido en antioxidantes, como los carotenoides y la vitamina E.



Estos compuestos pueden aportar en la protección de las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres, que se cree que son responsables del envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas.



Lea acá: (El truco de la universidad de Harvard para que el aguacate no se ponga negro)

Además de sus beneficios para la salud, el aguacate también es una fuente rica de nutrientes esenciales como el potasio, el magnesio, las vitaminas C y K, y el ácido fólico.



Estos nutrientes pueden ayudar a mantener una buena salud en general y prevenir deficiencias nutricionales.



Pero, según expertos como Lorena Pacheco, cabeza de la investigación, y becaria de estudios postdoctorales en el departamento de nutrición de Harvard, la forma en la que se consume puede influir en la absorción de dichas vitaminas.



"Hay gente que consume aguacate en forma de guacamole. En esos casos, hay una tendencia a tomar demasiado, habitualmente en combinación con otras comidas grasas como los 'chips'. Esto proporciona demasiadas calorías, entonces se recomienda usarlo como sustitución a otro tipo de grasa, como la mantequilla", mencionó la experta al diario ‘La Vanguardia’.

A grandes rasgos, el aguacate es un alimento con gran valor alimenticio y tiene muy pocos efectos negativos, pero por su contenido calórico, su consumo frecuente con otros alimentos altos en calorías puede impactar en el peso.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO - CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO