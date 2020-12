Cuando los sueños se aterrizan

¿Cuántas veces nos han aconsejado aterrizar los sueños para comprender el destino que anhelamos o a seguir los sueños sociales de una ideología? Seguramente, muchas, pero hoy hablaremos del aterrizaje de un sueño, cualquiera, que compartiremos con otros, para comprender la realidad en que vivimos.



(Le puede interesar: Resiliencias vs. violencias: un desafío para las mujeres de Colombia).

El social dreaming o sueño social (SD) es compartir cualquier sueño personal, presencial o virtualmente, para que, conjuntamente con otros, nos hagamos conscientes de la realidad y obtengamos beneficios de esa experiencia colectiva.



(También puede leer: Unesco pide a países firmar el convenio contra la marginación escolar).



La técnica del SD fue creada por el sociólogo canadiense W. Gordon Lawrence en 1982, quien para diseñarla se inspiró en el libro El Tercer Reich de los sueños. La pesadilla de una nación 1933-1939 ( The Third Reich of Dreams, The nightmares of a nation, 1933-1939), de la periodista alemana Charlotte Beradt, publicado en 1968.

En la actualidad se emplea, sobre todo, en el Reino Unido, donde nació, y en Italia, de donde es oriunda Franca Fubini, la principal experta mundial en el tema FACEBOOK

TWITTER

El investigador, que trabajaba entonces en el Instituto Tavistock de Londres, dedicado al estudio de la psicología de grupos desde una orientación psicoanalítica desde hacía más de 70 años, se convenció, al leer el libro, de que no solo había un contexto social y político para los sueños sino que era posible soñar socialmente sobre lo que le sucede a la condición humana y comenzó a realizar las primeras sesiones semanales de SD en la primavera del 82.



En El Tercer Reich de los sueños… la autora relata cómo, “a raíz de sus pesadillas nocturnas, ella empieza a recopilar y a investigar los sueños de sus compatriotas judíos, y llega a la conclusión de que el conjunto recolectado de sueños refleja, sin duda, una prefiguración y un reflejo de la realidad política que se produjo en Alemania con el nazismo.



“Entonces, Gordon Lawrence descubre que los sueños de un grupo o sistema revelan nuevos significados. Se da cuenta de que el grupo, con los sueños de sus componentes, puede entender la complejidad de su entorno, y producir cambios y transformaciones en el conocimiento del propio grupo y de su entorno”, explica a EL TIEMPO la psicóloga y psicoterapeuta española Fabiola Dunyó Esteve, experta en social dreaming (SD).



Los orígenes del social dreaming se remontan, por lo tanto, a principios de los 80, cuando Gordon Lawrence formaba parte del personal científico del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas y era miembro central del Programa de Relaciones Grupales del mismo.



(Tal vez le interese: Conozca las becas y facilidades para estudiar en Nueva Zelanda).

Luego, la técnica del SD que ideó empezó a florecer en Israel, Suecia, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Finlandia, Ruanda, Sudáfrica, Holanda, Dinamarca e India y en otros países en la década de los 90 y, después, se fue extendiendo silenciosa pero sostenidamente por el mundo.



En la actualidad se emplea, sobre todo, en el Reino Unido, donde nació, y en Italia, de donde es oriunda Franca Fubini, la principal experta mundial en el tema. En España, aunque no es popular, la doctora Dunyó ha realizado varios talleres al respecto con el apoyo de la Asociación Catalana de Psicoterapeutas (ACP), creada en 1986, que pasó a llamarse Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP), en 1996.



En Colombia, el social dreaming es una técnica desconocida, pero en su lugar se aplica otra, la del dragon dreaming, relativa al sueño social, pero que no tiene que ver con una experiencia onírica de un individuo o grupo de individuos sino con sus sueños y deseos conscientes en pro de la construcción de tejido social.

¿Qué es?

Pero qué es, exactamente, el social dreaming de Gordon Lawrence. La psicoterapeuta italiana Fubini lo define como “un método para acceder a los conocimientos y pensamientos que se manifiestan cuando un grupo de personas se reúnen para compartir sus sueños y que nos ayuda a entender, no el mundo interno de los soñadores, sino la realidad social e institucional en la que viven”.



(Siga leyendo: Unicef pide dar prioridad a los maestros en la vacunación de covid).



Fubini trabaja como psicoterapeuta psicoanalítica de grupos y como consultora organizacional y es presidenta de la Fundación Gordon Lawrence del Reino Unido y vicepresidenta del Il Nodo Group (IT), una organización científica y cultural sin fines de lucro, conformada por personas de diferentes orígenes culturales y profesionales que coinciden en la importancia de un enfoque ético y democrático para comprender los problemas del funcionamiento grupal y organizacional.

El sueño social no es un grupo terapéutico, pero sí proporciona bienestar a los individuos, y por tanto repercute en su salud mental y física FACEBOOK

TWITTER

Otros expertos afirman que el SD es una manera de trabajar con los sueños en la cual el enfoque está en el sueño y no en el soñador, y que los sueños son compartidos entre personas interesadas en hacerlo. Para la Asociación Catalana de Psicoterapia y Psicoanalítica es “una metodología que explora la dimensión inconsciente del mundo social a través de los sueños y asociaciones de un colectivo”.



La reseña sobre el libro Trabajo del sueño social, de W. Gordon, que se encuentra en la red, en Amazon, por 50 dólares, lo explica como el nombre de un método de trabajo con sueños que se comparten y se asocian en una reunión de personas que se unen para este propósito.



Otros especialistas sostienen que el objetivo primario del SD es explorar las capas más profundas de significado de los fenómenos sociales y culturales, a través de los sueños y sus asociaciones.

La doctora Dunyó, que –como se dijo antes– ha presidido talleres al respecto, explica del SD que “el método consiste en un encuentro de un colectivo, con uno o varios expertos que ayudan en la tarea, pero que no interpretan los sueños.



Los encuentros se realizan en un espacio (matriz) y un tiempo limitado. El objetivo es ‘contarse’ sus sueños y hacer asociaciones con ellos, para ir ‘tejiendo’ significados. Después de este espacio ‘onírico’ se pasa a un espacio de abrir los ojos / reflexión sobre lo que ha pasado en la matriz” y sobre las asociaciones que existen entre los sueños relatados y la realidad.

¿Para qué sirve?

“El SD va dirigido a todo tipo de personas que sientan interés por su entorno, y por investigar qué pasa. Los grupos de soñadores pueden ser de colectivos organizados, como, por ejemplo, una clase de estudiantes o independientes”, explica la doctora Dunyó.



Pero aclara que el SD no es un grupo terapéutico, pero que sí “proporciona bienestar a los individuos, y por tanto repercute en su salud mental y física”.



La técnica no solo se ha empleado con éxito en comunidades afectadas por desastres naturales como terremotos, sino también para afrontar los problemas mentales, físicos o emocionales producidos por la actual pandemia.

“En estos momentos tan difíciles que estamos pasando, el SD puede contribuir en gran manera a ‘digerir’ la ansiedad y la incertidumbre y a proporcionar a los que participan un conocimiento más completo y complejo de todo lo que se siente socialmente (esperanzas, temores, deseos, miedos…), y aunque no da respuestas, el SD sí que nos proporciona pistas”, asegura Dunyó.



(Le recomendamos: ‘Los menores son presa fácil de abusos’: Save the Children).



Revela que hasta que llegó la pandemia, el SD era presencial, pero se han empezado a realizar encuentros online y eso “ha permitido una participación de ‘soñadores’ de diversos lugares. Se han hecho diversos encuentros internacionales, y se están recopilando las experiencias para poder trabajar con ellas, y quizás publicarlas”.



Desde que empezó a propagarse el covid-19, “se han efectuado tres encuentros internacionales en Australia, China, Corea, Gran Bretaña, Suecia, Italia, España, Estados Unidos y uno por mes que organiza un grupo de italianos en el que participo”, afirma Dunyó, quien, personalmente ha colaborado con el SD internacional y con el italiano durante la pandemia.

Antes de eso, la psicoterapeuta trabajó con asociaciones de vecinos con el tema ‘La incertidumbre en tiempos convulsos’, que se refiere a la sensación y evidencias “que tienen los ciudadanos durante la pandemia respecto a la gradual desaparición de sus derechos, sus seguridades básicas, la libertad de expresión o sobre el desdibujamiento de las líneas de la camaradería frente a la libertad individual, la participación, la equidad y la solidaridad”.



Cuenta que en 2009, cuando se produjo el terremoto de L'Aquila (Italia) –que cuenta con casi 70.000 habitantes–, el cual dejó más de 300 muertos y 1.500 heridos, se organizó un SD con los habitantes de la región y que, aunque ella no estuvo presente, habló con las personas que lo organizaron.



(Además: Imprenta Nacional entregó ocho millones de libros de texto en el país).



“Recuerdo que me contaron del gran dolor que reflejaban los sueños, con la pérdida de personas familiares y amigas, y que se repetía la sensación de ser un paria, un desposeído; aunque también se reflejaba la esperanza, la posibilidad de una reconstrucción”.



Dunyó admite que la posibilidad de compartir los sueños que los atormentaban después del terremoto les hizo sentirse como “un colectivo menos débil, menos frágil, en definitiva, acompañados y con la posibilidad de trabajar para el futuro”, lo que la hizo recordar un fragmento del poeta catalán Joan Vinyoli: “Buscábamos oro y bajamos a la mina, / y la oscuridad se iluminó de repente/ porque éramos dos a contradecir la noche”.



(Siga con: Grau, un pincel de color, entre el cine y los libros).



En estos momentos de pandemia y múltiples transformaciones sociales, Dunyó estima que es importante trabajar más intensamente con la técnica del SD.



Dice que le gustaría continuar con el trabajo del SD con asociaciones de vecinos y con colectivos de ciudadanos porque, personalmente, cree que es un deber “seguir investigando sobre la democracia y, también, porque existe el peligro de que, en el nombre de la pandemia, el ciudadano pierda derechos adquiridos con mucho esfuerzo”.

GLORIA HELENA REY

Especial para EL TIEMPO