Así es el ho'oponopono, una técnica para resolver problemas

“Todos nuestros problemas son memorias que podemos borrar", dice Mabel Katz, la reconocida conferencista y maestra de este arte que se encuentra realizando conferencias y seminarios en Bogotá. Con la práctica del ho'oponopono se puede liberar tensión y solucionar problemas. Conozca de qué se trata, cómo aplicarlo en su vida cotidiana y qué ventajas tiene.

Los primeros habitantes de Hawái fueron los creadores de este arte. La práctica consistía en que las familias se reunían y se pedían perdón por todo, pero con el tiempo, dejó de ser tan fácil que todos los integrantes estuvieran presentes.



A pesar de ello, el ho'oponopono sobrevivió y evolucionó hasta poder ser practicado de forma individual.



El principal argumento, según Katz, es que los seres humanos son la suma total de las experiencias, así que cuando hay tensión y miedo frente a cualquier dificultad, en realidad es el subconsciente que asocia una acción o persona con algo que ocurrió en el pasado.



Y a través de esta práctica, es posible borrar esas memorias y cambiar el presente por medio de la repetición de algunas frases.



Muchas veces, dice Katz, "creemos escuchar, pero cuando alguien nos habla estamos pensando en otras cosas porque estamos en automático. Intentemos no hablar tanto de los problemas."

Para qué sirve

Según la conferencista argentina, se puede aplicar en todos los ámbitos y se practica a diario. "Ayuda a que las relaciones sean más armoniosas", resalta.



"Esto nos enseña más a cerrar la boca, mostrar con el ejemplo y a ponernos de primeros. Aprendemos a estar en paz", afirma la experta.

Cómo se hace

Esta técnica es el camino es el más fácil, según Katz. Frases como 'Suelto y confío', 'te amo' y 'gracias' generan un cambio. Además de esto, concentrarse en el presente, parar la necesidad de tener razón, y perdonar, confiar y soltar son claves para practicar el ho'oponopono.



Tenga en cuenta las siguientes enseñanzas de la experta para poner en práctica este arte en la vida diaria.

Cuando hay problemas y no dependen de usted, el universo le dará lo mejor.

Si se preocupa por lo que pasará, está pensando en el futuro y si se engancha y no perdona, está en el pasado. Concéntrese en el presente.

Ámese y trátese mejor. Según Katz, la era del sacrificio ya pasó.

Esta técnica se practica todo el tiempo, aun cuando se cree que no hay problemas.

No hable tanto de los problemas y de lo que no quiere.

Conozca más de esta práctica

Mabel Katz se encuentra en Colombia y realizará una serie de conferencias y seminarios sobre esta antigua filosofía, y sobre varios de los temas por los cuales es reconocida a nivel mundial:



Seminario "Ho'oponopono, el camino más fácil para vivir". En este seminario, se explicará cómo soltar limitaciones y expectativas, atraer más felicidad y paz sin depender de nada ni de nadie.

Fecha: Sábado 08 de junio

Hora: 11 a.m. a 7 p.m.



Seminario ZERO Frequency. Aquí encontrará el estado puro de conciencia sin prejuicios, opiniones, ni temores para conectarse con la verdadera identidad.

Fecha: Domingo 09 de Junio

Hora: 11 a.m. a 7 p.m.



Para más información, puede consultar en www.elcaminomasfacil.com/eventos