El calcitriol es un fármaco que se usa para tratar y prevenir bajos niveles de calcio y enfermedades en los huesos, principalmente en pacientes que tienen riñones y glándulas paratiroides que no funcionan correctamente. Conozca cómo se usa.



De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., Medline Plus, también se usa para tratar el hiperparatiroidismo secundario, una condición en la que el cuerpo produce demasiada hormona paratiroidea (necesaria para controlar el calcio en la sangre).



El calcitriol hace parte de un grupo de medicamentos conocidos como análogos de la vitamina D, y lo que hace es ayudar al cuerpo a usar más del calcio que se encuentra en los alimentos o suplementos regulando la hormona paratiroidea.



Este fármaco viene en cápsulas y en solución; es decir, líquido, y se toma por vía oral. Por lo general una vez al día cada dos días en la mañana, aunque si su médico se lo receta es primordial que lo tome como se lo indique.

En caso de que le incluyan este medicamento en su tratamiento, lo mejor es que pregunte cualquier cosa que no entienda, y no modifique la frecuencia ni la dosis que el profesional de la salud le recomiende.



“El calcitriol también se usa algunas veces para aumentar la cantidad de calcio en la sangre de los bebés prematuros. Pregunte a su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para tratar su condición”, dice Medline.



Antes de tomar este medicamento es fundamental que, al igual que con cualquier fármaco, el paciente informe a su médico tratante qué otros tratamientos lleva en el momento. En este caso también influye si la persona tiene niveles altos de calcio, pues podría no ser apto para tomarlo.



Es imperativo que se obtenga una cantidad suficiente de calcio a través de los alimentos para que el calcitriol funcione adecuadamente. En caso de que esté consumiendo demasiado calcio puede experimentar algunos efectos secundarios graves.

“Su médico le dirá qué alimentos son buenas fuentes de estos nutrientes y cuántas porciones necesita cada día. Si para usted es difícil comer suficiente de estos alimentos, informe a su médico”, acota Medline Plus.



Entre los principales efectos adversos del medicamento se incluyen el cansancio, la debilidad, dolor de cabeza, molestias estomacales, dolor de huesos, cambios en la visión, alucinaciones, fiebre, ictericia (piel u ojos amarillentos), picazón y dificultad para respirar o tragar.



En caso de que se presente cualquiera de estos síntomas lo mejor es consultar de inmediato con su médico, quien le dirá si debe suspender el tratamiento. Recuerde que en ningún caso es seguro automedicarse.

