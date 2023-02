Obtener un cupo en la Universidad Nacional de Colombia, en cualquiera de sus sedes en el país, sigue siendo un gran logro. Muchas personas presentan varias veces el examen de admisión que hace esta universidad y no pueden pasar.

¿Qué puede hacer un estudiante que no pase el examen de la Universidad Nacional de Colombia? Esa pregunta se la hizo el Blog de la U, que da unas recomendaciones a quienes no han podido obtener un buen resultado e ingresar a la mejor universidad pública del país, ya que "cuenta con la mayor cantidad de programas acreditados de alta calidad".

En primer lugar, el Blog destaca que no hay un límite de intentos para buscar un cupo en la institución de educación superior a la que más estudiantes aspiran en Colombia.



Muchos estudiantes pasan en la segunda vez que lo intentan. Para otros, la tercera vez es la vencida. A quienes han presentado el examen por cuarta vez o más y no lo ganan, dicha publicación les hace estas recomendaciones:



"En caso de que no pases a la Universidad Nacional, no tienes por qué sentirte agobiado (a) y mucho menos frustrado (a). Debes tener en cuenta que puedes presentarte cuantas veces desees y que existen alternativas que pueden complementar los estudios que quieras realizar bien sea en otra universidad o en cualquier institución educativa que esté aprobada según resolución del Ministerio de Educación", explica el Blog.



Agrega que "lo importante es tener un control equilibrado de las emociones que se manejan frente a este tipo de situaciones a las que te verás sometido (a), pues la presión social y familiar es algo con lo que tendrás que convivir día a día mientras defines tu futuro profesional".



Mientras se intenta ganar el examen de ingreso a la universidad, el Blog recomienda: "invertir bien tu tiempo. Amplia y/o explora nuevos conocimientos y habilidades realizando cursos de corta duración. Así no te desconectaras del hábito de estudio que tenías en el bachillerato. En internet existe una enorme oferta y un buen porcentaje son gratuitos".



Además, recomienda incluir en estos espacios de estudio capacitación especializada como cursos preicfes o preuniversitarios que facilitan obtener un mejor resultado en la realización del próximo examen de ingreso. "Elije los que incluyan orientación vocacional para elegir la carrera adecuada a tu perfil e intereses y así evitar alguna futura deserción a mitad de la carrera escogida", recalca.



Finalmente, la publicación explica que si el aspirante a la universidad debe ponerse a trabajar porque no puede ganar el examen, "no lo mires como un retroceso ya que muchas veces el espacio laboral te permite aprender a organizar tu tiempo, trabajar en equipo y otras competencias labores muy valoradas por las empresas. Además, te permite vislumbrar la posibilidad de alternar tus estudios en la universidad con alguna actividad laboral que te permita algún tipo de ingresos económicos".



Tendencias EL TIEMPO

