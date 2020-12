Proyecciones 2021

El gran interrogante sobre el 2021 es claro: no hay persona ni sector que no se pregunte si en este año lograremos vencer la pandemia y si la vida volverá a la normalidad. Y la respuesta es que hay importantes luces de esperanza gracias a las vacunas, pero no se puede cantar victoria aún. Habrá que vacunar a mucha gente, y en todo el planeta, para poder proclamar que el covid-19 ha sido derrotado, y eso tomará tiempo. Así las cosas, las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento y demás normas de bioseguridad seguirán siendo parte de nuestras vidas.



La buena noticia viene del lado económico, donde soplan fuertes vientos de reactivación a nivel global, regional y nacional, y eso sin duda es una alivio para todos. Colombia podría llegar incluso a un crecimiento del 5 por ciento. Empresas y trabajadores han aprendido a seguir adelante a pesar de la pandemia y aunque aún hay sectores rezagados, cada vez son menos. El gran reto será reducir el desempleo.



En el plano nacional, comenzará en forma la carrera por las elecciones presidenciales del 2022 y vitales reformas se adelantarán en el Congreso: la tributaria es fija, y no se descarta una laboral y una pensional. El fenómeno de La Niña y sus lluvias serán un gran desafío en el primer trimestre.