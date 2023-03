El aceite esencial de árbol de té se extrae de la vaporización en las hojas del árbol de té asiático.



Este proceso genera que los componentes de las hojas puedan ser utilizados en mayor concentración y así aprovechar su propiedades antisépticas que ayudan a combatir variedad de bacterias y hongos.



Igualmente, el árbol de té ayuda a desinflamar erupciones cutáneas como el acné, según estudio comparativo entre el aceite y el peróxido de benzoilo que se usa para el tratamiento de barros, publicado por el Departamento de Dermatología de Camperdown.

¿Cuáles son los usos del aceite de árbol de té?

Si presenta señales de acné acuda a un dermatólogo/a Foto: iStock

Las cualidades del aceite en cuestión permiten diferentes usos como el cuidado de la piel y el cuidado capilar, entre otros.



-Acné: al ser antimicrobiano, el aceite puede ayudar a combatir las distintas bacterias que se pueden alojar en los folículos de la piel.



-Antiséptico: previene infecciones, ya que sus propiedades desinfectantes contribuyen a la limpieza de heridas.



-Caspa: el aceite puede combatir la caspa al regular las glándulas sebáceas de la cabeza, la cuales están encargadas de remover las células viejas y mantener lubricada la piel.



-Repelente: debido al fuerte aroma que contiene el árbol de té, este puede ayudar a disminuir la presencia de insectos en lugares cerrados donde haya calor.



-Desodorante: de igual forma ayuda a neutralizar los olores, ya que es utilizado como ingrediente en los desodorantes corporales.

Posibles aplicaciones

El aceite de árbol de té, puede ayudar aliviar las infecciones en cutículas y uñas. Foto: iStock

Dependiendo de la finalidad para la que se obtenga el aceite, es posible que las cantidades de aplicación cambien.



Por ejemplo, para un grano, se debe aplicar de una a dos gotas máximo de aceite en un copo de algodón dado que va directamente sobre la piel.



Al exceder las cantidades se pueden generar reacciones alérgicas de acuerdo a la dermatóloga Irene Cruz del Instituto de Benito, Centro de medicina estética de Madrid.



De igual forma, para combatir la caspa se puede agregar de dos a 3 gotas en el champú de uso habitual.



Por otro lado, si el líquido es utilizado para repeler los insectos se puede mezclar 7 gotas de aceite en medio litro de agua y pulverizar el ambiente deseado con la mezcla, ya que esto no se aplica directamente en la piel.



Es importante tener en cuenta que el aceite de árbol de té no debe ser ingerido y debe ser diluido antes de ser aplicado en la piel, ya que puede causar irritación si se usa en su forma pura.



Además, se recomienda realizar una prueba de parche antes de usar cualquier producto con aceite de árbol de té para asegurarse de que no haya una reacción alérgica. Sin embargo, en caso de notar algún signo irritante se aconseja suspender su uso e ir de manera inmediata al médico.



No olvide que el aceite árbol de té no suple ningún tratamiento médico y que los resultados en cada organismo pueden ser distintos.

