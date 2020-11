La PNL transforma, sin ser una cura milagrosa

“Las cosas que realmente valen la pena son las difíciles, las que nos cuestan”, “es que todos los hombres son iguales”, “esa persona es lo más tóxico del mundo”, “yo me mato trabajando y no veo resultados”, “en mi humilde opinión, no pienso así…”, “¡usted es el culpable de todo lo que me está pasando!”, “¡ah, yo sí soy bruto!”.



Para Alexandra Figueroa, experta en programación neurolingüística (PNL), estas expresiones, además de que muestran cómo alguien se comunica, revelan sus juicios, creencias limitantes, nivel de seguridad y autoconfianza y la calidad de sus pensamientos.

Ella es la directora del programa de Ingeniería Mental que entrena y capacita a personas “para que se autodescubran y apliquen las distintas técnicas de la programación neurolingüística, que enseña a replantear la forma como pensamos y las actitudes que asumimos ante diferentes circunstancias de la vida”, explica.



En sus 22 años de experiencia ha preparado a cerca de 3.000 estudiantes que, a su vez, enseñan a otros esta metodología creada hace más de 40 años por el matemático y psicólogo gestáltico Richard Bandler y el lingüista John Grinder, en la Universidad de California (Estados Unidos). Y ella es una de las cinco master trainer de PNL certificada por Bandler y The Society of NLP en Latinoamérica.



Figueroa es de las que escuchan con atención a su interlocutor, no solo lo que dice, sino cómo lo dice y, además, detalla cómo se habla a sí mismo y la importancia que le da a la opinión de los demás. Esto hace parte de su trabajo de observación de los patrones de comportamiento de las personas, del lenguaje que utilizan, de cómo se comunican y si lo hacen asertivamente.

Y es uno de los focos de la programación neurolingüística. “Esta no es otra cosa que comprender la forma como pensamos a través de lo que expresamos, ya sea del lenguaje verbal o no verbal”, apunta María Paula Alonso, coach personal certificada, quien por más de 13 años también ha dictado cátedra sobre el tema y ha intervenido en procesos de transformación en personas, equipos y empresas para que tengan una comunicación más efectiva y, dice ella, pasen del compromiso a la acción.



¿Para qué sirve reparar en lo que hablamos y cómo lo hacemos? “Para darnos cuenta de que todas las cosas que tenemos alrededor fueron generadas a partir de nuestros pensamientos y de las palabras que usamos a diario, y al hacerlo nos volvemos conscientes de su alcance y de cómo nos afectan”, sostiene Figueroa.



Para ejemplificarlo trae a colación a una mujer de quien recuerda que su mayor dicha era sanar a otras personas y ayudarlas a cambiar.



“Pero ella no era feliz con su propia vida, tenía una queja constante: ‘¿No sé por qué no me duran las relaciones de pareja? Los hombres con los que salgo se sienten conmigo renovados y hasta libres de sus traumas y problemas, así me lo confiesan y también lo noto, pero me dejan y comienzan relaciones duraderas con otras mujeres’ ”, manifestaba en consulta.

Sufría por eso, pero no conectaba que su pensamiento e intención de querer sanar personas estaba influyendo en sus relaciones de pareja, “porque inconscientemente también las ayudaba a sanar, a sentirse mejor consigo mismas y, cumplido este objetivo, se iban de su vida. Es que las palabras tienen poder”, remarca la experta.

¿Somos lo que pensamos?

Por eso Tomás Holguín, terapeuta alternativo con formación en PNL y director de la Academia de las Emociones, insiste en que es importante observar los programas con los que operamos a diario para descubrir qué creencias limitantes poseemos. ¿Programas? “Sí, los seres humanos tenemos programas para todo: para levantarnos de la cama, para cepillarnos los dientes, para enamorarnos, para conseguir trabajo, para emprender, para manejar el dinero, etc.”, dice.



Y la programación neurolingüística sirve “para reconocerlos, es decir, para ver las rutinas que cada quien tiene para alcanzar determinadas cosas, y nos muestra si hay coherencia y equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos”, explica.



Es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento. “Al fijarse objetivos claros, como ganar una medalla de oro, no solo se preparan físicamente, sino que han aprendido a saber qué tienen que decirse a sí mismos y qué tienen que hacer mentalmente para alcanzarla; revisan las creencias instaladas en su mente”, repara Figueroa.



Uno de los ejemplos más cercanos es la medallista olímpica Mariana Pajón, entrenada mentalmente por Jonathan Bustamante, médico cirujano y coach deportivo, quien fue alumno de Alexandra Figueroa. “Con PNL ha formado a Mariana para ganar y tener la fortaleza mental frente a las adversidades que se le presenten”, apunta ella.



De hecho, la misma campeona antioqueña ha confesado en entrevistas que si hay un entrenamiento complejo, es precisamente el mental, porque el mayor desafío es no dejarse ganar de los nervios en competencia, mantener la concentración y potenciar las habilidades aun en los momentos de mayor presión.

¿Y qué hace para conseguirlo? “Mariana cuenta que, además de su disciplina férrea, recorre en su mente cada pista donde competirá, ejercicio de visualización que hace varias veces, además se pinta las uñas de dorado, que es otra forma de conectarse con la medalla de oro que está buscando”, cuenta Figueroa.

‘No es una varita mágica’

“La mente es tan poderosa que puede materializar los objetivos y sueños que se proponga”, sostiene la neuropsicóloga Mónica Ramírez. Ella emplea con sus pacientes técnicas de PNL como códigos (que pueden ser colores) para tratar fobias, miedos, bloqueos emocionales y eventos traumáticos.



Y recuerda el caso de su hermano mayor, quien, contra todo pronóstico, logró superar una grave enfermedad. “A él se le reventaron los intestinos y durante once meses estuvo postrado en una cama, con entradas recurrentes a la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Nueva York (Estados Unidos)”, recuerda.



Ramírez asegura que parte del éxito de su recuperación obedeció a su fortaleza mental para visualizarse sano a pesar de los momentos críticos que estaba viviendo. “Le ayudé a entrenar su mente día y noche para reforzar pensamientos acompañados de acciones en los que se viera a sí mismo saludable, con el peso ideal –él, de 1,83 metros de estatura, pesaba apenas 35 kilos– y caminando por sus propios medios de regreso a casa”, agrega la neuropsicóloga. Y así fue.

La PNL tiene infinidad de aplicaciones. Ayuda no solo a “gestionar de una forma mucho más eficaz nuestros pensamientos, sino también estados emocionales y conductas, conocerse a sí mismo, cambiar programas limitantes, fijarse objetivos y trabajar para alcanzarlos, tener disciplina y excelencia personal, mejorar la comunicación y las relaciones familiares y laborales, potenciar nuestra capacidad de negociación y liderazgo, entre otros”, dice Carlos Morales, psicoterapeuta transpersonal y máster en programación neurolingüística. Pero no es una varita mágica.



La han tergiversado a tal punto que no falta quien la vea como una cura milagrosa. “Uno de los problemas con este método –advierte Tomás Holguín– es que haya personas que luego de un curso de 100 o 200 horas salen a hacer procesos terapéuticos, y eso es absolutamente irresponsable”. Para él, la programación neurolingüística sí sirve, “pero de ahí a que reemplace un proceso psicológico o psiquiátrico, no. El experto en PNL, el coach, el psicólogo, el psiquiatra y el terapeuta alternativo deben trabajar en equipo, reconociendo qué le corresponde a cada uno y sin extralimitarse en escenarios que no le competen, por ejemplo, el personal médico especializado en salud mental es el que debe tratar problemas de adicción o trastornos como la depresión, por citar algunos casos”.



Y no debe ser vista como una varita mágica para solucionar todos los problemas, insiste Morales, “porque la PNL no sirve para curar una enfermedad crónica degenerativa, puede ayudar a mejorar la actitud de la persona y sobrellevar el dolor de mejor manera, pero no es una cura milagrosa. Y tampoco hará que alguien se gane la lotería ni atraiga al amor de su vida, ni lo llevará del fracaso al éxito, de la noche a la mañana. Todo en la vida es parte de un proceso y la transformación personal no es la excepción”.

FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

Para EL TIEMPO@NadyneMillan