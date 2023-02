La Universidad Nacional de Colombia destituyó a un profesor por presuntamente acosar sexualmente a estudiantes. Además, lo inhabilitó por 20 años para ejercer la docencia en la principal institución pública de educación superior del país.

(Puede leer: PAE universal, una ambiciosa meta con muchos desafíos)



La decisión en contra del profesor, que llegó a desempeñarse como decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas del centro educativo, fue anunciada por el tribunal disciplinario del mismo.

Una denuncia de un estudiante, quien presuntamente fue acosado sexualmente por el profesor entre el 2018 y el 2019, desencadenó la decisión de la Universidad. Sin embargo, existen más denuncias en contra del docente sobre las cuales no se ha fallado.



Después de más de dos años, la Veeduría disciplinaria de la Universidad formuló pliego de cargos contra el profesor por acosar a los dos estudiantes “aprovechando su condición de superioridad dada su calidad de docente".



“Este hecho me ha afectado personalmente, pues me llevó a un proceso de negación, olvido obligado en el que no quise aceptar lo que ocurrió (…) mucha ansiedad, inseguridad, tristeza, silencio y miedo. Durante años tuve que aprender a olvidar estos hechos y a no tenerlos en cuenta, a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiera pasado y a callar por temor, vergüenza y miedo. Estuve aparentando mucho tiempo que esto no me afectó emocional y psicológicamente”, dijo la presunta víctima en una carta.



(Lea también: OEA y Universidad Europea ofrecen 60 becas para maestrías, ¿cómo aplicar?)



El abogado del estudiante, Carlos Mantilla, le dijo a Noticias Caracol, que en este caso se logró probar reiteradas invitaciones del docente al estudiante a tener salidas o algún tipo de contacto fuera de las aulas; además, hay otro joven implicado, con quien tuvo una charla sexual no deseada.



En su relato, la víctima asegura que alcanzó a besar al profesor en su oficina, pues terminaron allí después de unos tragos, pero “ya sentía miedo, ansiedad y mucho asco”. Allí, notó que el docente tenía un colchón en donde le ofreció que se podían recostar y relajarse juntos.



“Para mí estos eran chistes flojos de índole sexual, los cuales ya había recibido por parte del profesor desde el primer día en el que nos conocimos”, expresó.



(Lea también: ¿Quiere estudiar en Canadá? Conozca cómo hacerlo fácil y a bajo costo)



El diario El País de España asevera que existe una tercera denuncia espera fallo. Otro estudiante contó en el 2020 la agresión sexual que sufrió por parte del profesor.



"El profesor me empieza a tocar el torso, se abre su pantalón y empieza a masturbarse. Me pide que lo bese. Me pide varias veces que acceda a besarlo. Después de su insistencia me veo en la obligación de hacerlo para poder librarme. Sentía miedo, ansiedad y mucho asco. Pude salir del edificio e irme de la universidad”, asevera el estudiante.



En sus descargos, el docente explicó que era heterosexual (debido a que las denuncias son de estudiantes gais) y que siempre hacía “chistes vulgares”.



Este caso es el primero en el que la Universidad Nacional de Colombia sanciona una conducta de acoso sexual contra hombres gais. La organización Colombia Diversa acompañó a las víctimas en sus denuncias.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias