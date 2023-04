En la crianza de los bebés y niños de la primera infancia es sumamente importante saber reaccionar en momentos de emergencia. Para los expertos, una de las situaciones que más se presentan en los menores es el atragantamiento por objetos y comida, pues a temprana edad es normal que estén explorando diferentes sabores, texturas y no sepan diferenciar que es comestible y que no.



Expertos del Portal ‘Bbmundo’ han dado algunos consejos para atender e identificar este tipo de situaciones.



“Cuando una persona, bebé, niño o adulto se atraganta, se presenta el momento en que un sólido, en lugar de irse por el conducto digestivo, pasa por el conducto respiratorio y genera la obstrucción de las vías respiratorias.



“En el caso de un bebé se va a reconocer porque va a tener movimientos de angustia y no hace ruido. Asimismo, se puede ver que empieza a tomar la tonalidad morada o rojiza a causa de los movimientos asfixiantes”.

¿Qué hacer en caso de ahogamiento?



En caso de ahogamiento, la Clínica Mayo ha recomendado algunos pasos de importancia que debe seguir para destaponar las vías respiratorias. Recuerde que, según la entidad, esto es para casos de niños y niñas menores de un año, por lo que deberá ser muy cuidadoso a la hora de realizar la maniobra.





- Siéntese y sostenga al bebé boca abajo con su antebrazo. Apoye el antebrazo sobre el muslo. Tome al bebé del mentón y la mandíbula para sostenerle la cabeza. Coloque la cabeza más abajo que el tronco.



- Golpee al bebé suave pero firmemente cinco veces en la mitad de la espalda con la palma de la mano. Apunte los dedos hacia arriba para que no golpee la parte trasera de la cabeza del bebé. La gravedad y los golpes en la espalda deberían eliminar la obstrucción.



- Si el bebé sigue sin respirar, póngalo boca arriba sobre su antebrazo. Apoye el brazo sobre el muslo. Coloque la cabeza del bebé más abajo que el tronco.



- De cinco compresiones torácicas suaves, pero firmes con los dedos. Coloque dos dedos justo por debajo de la línea de los pezones. Presione hacia abajo aproximadamente 1 1/2 pulgadas (4 cm). Deje que el pecho se eleve entre cada compresión.



- Repita los golpes en la espalda y las compresiones torácicas si la respiración no se reanuda. Llame a emergencias.



- Comience a hacerle reanimación cardio pulmonar al bebé si las vías respiratorias están despejadas, pero no comienza a respirar.



¿Qué hacer si mi bebé no respira?



Este se puede determinar como el ceses de la respiración o la muerte súbita infantil. Para los expertos del portal ‘Bbmundo’, esta se podría ocasionar porque el sistema nervioso del bebé no está totalmente maduro, por lo que al momento de dormir deja de ventilar.



Si bien este tipo de hechos no son frecuentes, es prudente iniciar maniobras de ventilación de boca a boca pare evitar el daño cerebral. Recuerde que el tiempo es clave, pues pasado diez minutos el órgano se queda sin oxigenación.



Así las cosas, la Clínica Mayo recomienda estas maniobras:

- Cubra la boca y la nariz del bebé con su boca.



- Prepárese para dar dos respiraciones de rescate. Use la fuerza de sus mejillas para dar inhalaciones suaves de aire (en lugar de respiraciones profundas de sus pulmones) para respirar lentamente en la boca del bebé Una vez tomándose un segundo para la respiración.



- Observe si se eleva el pecho del bebé. Si se eleva, proporciona la segunda respiración de rescate. Si el pecho no se eleva, repita la maniobra de inclinarle la cabeza y levantarle el mentón y luego proporciona la segunda respiración.



- Si el pecho del bebé aún no se eleva, continúe con las compresiones en el pecho.

Proporcione dos respiraciones después cada 30 compresiones de pecho. Si dos personas están haciendo la RCP, proporcione una a dos respiraciones después cada 15 compresiones de pecho.



- Continúe con la RCP hasta que vea signos de vida o hasta que llegue el personal médico.



