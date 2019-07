Primeras damas Latinoamérica se reunirán el seis de agosto

Las primeras damas de doce países de Latinoamérica participarán el próximo 6 de agosto en la reunión virtual de ALMA, una alianza de primeras damas impulsada por la paraguaya Silvana López-Moreira, con la que se espera poder desarrollar proyectos sociales compartidos.

López-Moreira, esposa del mandatario Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, comenzó a gestar esta idea en septiembre de 2018, cuando coincidió con otras primeras damas en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, dijo a EFE el coordinador general de ALMA, Raúl Montiel.



En esa ciudad conversaron sobre las iniciativas sociales de cada una de sus oficinas, muchas de ellas comunes, como atención a la primera infancia, combate de la violencia contra las mujeres o empoderamiento económico.



De ese primer intercambio de experiencias en Nueva York surgió la posibilidad de que las respectivas oficinas de cada país trazaran alianzas que les permitieran implementar campañas más allá de las fronteras nacionales, ya que muchas de las necesidades de sus países eran similares y atendían a los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU.



A un mes de que se cumpla un año de ese encuentro de 2018, la primera dama de Paraguay convocará a sus pares de otros 12 países a través de una videoconferencia para dar inicio a ALMA, esta Alianza de Primeras Damas de Latinoamérica. Montiel explicó que los objetivos de este encuentro virtual es "conformar una entidad colectiva, un espacio de diálogo para que se genere un marco de trabajo flexible que contemple acciones puntuales".



Para que esto ocurra, el 6 de agosto se realizará el encuentro entre las primeras damas de Argentina, Juliana Awada; Bolivia, Eva Liz Morales; Brasil, Michelle Bolsonaro; Chile, Cecilia Morel; Colombia, María Juliana Ruiz; Costa Rica, Claudia Dobles; Ecuador, Rocío González; Guatemala, Patricia Marroquín; Honduras, Ana García; Panamá, Lorena Castillo; Perú, Maribel Díaz; y República Dominicana, Candida Montilla.

En esa cita virtual expondrán los proyectos sociales en los que trabaja cada una de sus oficinas. Al finalizar se elaborará un documento declarativo en el que "las primeras damas, identificando esas prioridades, se embarquen en llevar a cabo campañas o actividades conjuntas con estas prioridades como centro", apuntó Montiel.



La coordinadora técnica de ALMA, Leticia Casati, añadió que se identificarán todos los proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que tengan un contenido social. "Se busca crear sinergias con las primeras damas y los organismos internacionales para ver cómo dentro de sus mandatos pueden ayudar a los distintos despachos a implementar los ODS de la Agenda 2030", subrayó.



Casati también matizó que la organización de ALMA no ha solicitado fondos a las organizaciones internacionales que intervendrán (ONU Mujeres, Unesco, FAO, Unicef y OPS), sino que se les ha invitado a que participen y contribuyan con sus aportaciones.



"Esto es un espacio de diálogo abierto para intercambiar ideas y ver ahí de qué manera podemos proceder a futuro, para no crear falsas expectativas. No se está hablando ni esperando eso (financiación). Ellos nos van a presentar de qué manera pueden contribuir con cada país o con la región para implementar los ODS", matizó.

Aunque los Gobiernos de cada uno de sus países se alinean con diferentes tendencias ideológicas, y si bien la mayoría son conservadores, desde la coordinación de ALMA insisten en que esta Alianza se aleja de cuestiones políticas para centrarse en el trabajo social. "Más allá de cualquier tipo de diferencia política que exista, acá nos enfocamos en los problemas comunes que aquejan a la región: la nutrición, la primera infancia, el empoderamiento de la mujer, la inclusividad...Temas que, más allá de cualquier tendencia política, son de interés de todos los países bajo el paraguas de la Agenda 2030", añadió Montiel.



Desde ALMA confían en que a este primer encuentro le sucedan nuevas reuniones para evaluar los avances comunes, hasta ceder la presidencia y organización a otro país el próximo año. "Con un proyecto que logremos sacar y que colectivamente se implemente es algo exitoso ya", añadió Casati.



EFE