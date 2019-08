Primer juicio por maltrato animal en América Latina

Esta semana, en Costa Rica, se realizó el primer juicio de un perro que asiste a los estrados en América Latina.

Y aunque el juez Mario Rodríguez Villegas dejó en libertad por falta de pruebas a María Reina González Oconitrillo, quien era su dueña y fue acusada de agredirlo; explicó que el hecho sienta un precedente, pues es una oportunidad para que la gente se dé cuenta que los animales tienen derechos, merecen protección, y no deben ser agredidos ni lesionados.



En noviembre del 2017, la fundación Animales Atenas recibió una alerta del hermano de la imputada, Jorge Luis González Oconitrillo, quien denunció que el animal llamado en ese momento Tyson, un cachorro de seis meses, tenía heridas profundas en su cuello causadas por un cordón.

​

La lesión era tan grave que el cordón estaba encarnado dentro de la piel, casi degollándolo y provocando una herida abierta de unos tres centímetros de profundidad alrededor de su cuello. El cachorro se encontraba desnutrido y estaba lleno de pulgas.

​

El perrito tuvo que recibir atención durante unos 20 días y medicamentos para poder sobrevivir a los maltratos.



Su actual dueña, Isabel Aguilar, aseguró que “queríamos una respuesta distinta y a favor, pero entendemos la posición del juez. Marcar este precedente no fue fácil, nos costó mucho, empero llegamos; ya tenemos las armas para luchar y en el próximo caso sabemos de qué manera hacerlo. El perrito, que ahora se llama Campeón, es todo un símbolo. Significa mucho que esté aquí representando a todos los demás animales”.

​

Este caso resonó con fuerza esta semana para recordar que hoy las políticas de protección a los animales existen en todas partes.



Bogotá, por ejemplo, cuenta con un programa contra el maltrato, llamado el Escuadrón Anticrueldad, y este ha revolucionado la forma de ayudar a los animales de la ciudad.

Animales con derechos

El Escuadrón, que pertenece al Instituto de Protección Animal, tiene la función de atender a los animales que sufren cualquiera de las formas de crueldad animal: abandono, negligencia, sobrexplotación, abuso sexual, maltrato físico y maltrato emocional.

​

El equipo está conformado por médicos veterinarios, personal de apoyo técnico y abogados que trabajan con la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Protección Animal (que depende de la Alcaldía) para todos los temas de tipo legal relacionados con los animales.



Como en Bogotá, cada ciudad cuenta con una entidad que protege a los animales.



Para determinar si existe o no maltrato animal, los médicos veterinarios realizan visitas de verificación de condiciones de bienestar, evaluando cuatro parámetros importantes, como son la salud, los espacios cómodos, la nutrición y el comportamiento del animal.



Luis Carlos Patiño, subdirector del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, reporta que “desde la creación del Escuadrón Anticrueldad en el 2017, hemos atendido más de 6.130 animales víctimas del maltrato, y en el mismo período se han efectuado más de 3.060 visitas de verificación; cifras actualizadas al 30 de junio de este año”.

En los casos de maltrato, la policía entrega al animal en custodia al Instituto, mientras inician las actuaciones jurídicas correspondientes con el fin de determinar un proceso sancionatorio.



“El perro o el gato es trasladado a la Unidad de Cuidado Animal, allí es atendido por un equipo médico especializado, quienes se encargan de brindarle la atención médica necesaria para sanar las heridas físicas y emocionales causadas por los actos de maltrato”.

​

Es importante saber que todo acto de maltrato y crueldad contra animales es un delito contemplado en la Ley 1774 de 2016 y se castiga con multas de 5 a 60 salarios mínimos vigentes y penas de 12 a 36 meses.



Apoyo ciudadano



Definitivamente la comunidad juega un papel importantísimo para detectar a los maltratadores.

Por esto, las autoridades han creado varios mecanismos. Los ciudadanos lo pueden denunciar a los inspectores de Policía o en las URI de la Fiscalía.

Si el caso requiere atención inmediata se debe reportar a la línea de emergencias 123 o informarlo al policía más cercano para que actúe oportunamente, intervenga en la situación y active al Escuadrón Anticrueldad, y así el animal recibirá atención.



¿Cómo detectar si un animal está siendo maltratado?



Miedo. Si tiene desconfianza con las personas, especialmente con las cercanas, puede ser un síntoma claro de maltrato.

Tristeza. Querer o saber jugar es una característica clara de un perro saludable; si no lo hace es porque algo anda mal.

Miedo a cosas. Un animal que huye de un palo o una escoba o cualquier objeto que golpeé.

Soledad. Si no les gusta quedarse solos.

Señales físicas. Lesiones, heridas y cicatrices son, sin duda, señales de maltrato físico.

Recelo ante las personas. Si se muestra nervioso o temeroso con todo el mundo.



¿Qué es considerado maltrato?



- Comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal.

- Desde negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura o la muerte intencionada de un animal.

- Mantenerlos en instalaciones inadecuadas o amarrados todo el tiempo.

- Descuidar su higiene y su salud, o abandonarlos.

- No facilitarles alimentación adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de su salud.

- Golpearlos, herirlos o mutilarlos, esto último a menos que sea necesario a criterio de un veterinario.

Redacción EL TIEMPO y EFE