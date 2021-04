Primer hombre trans embarazado en España, a punto de dar a luz

Su nombre es Rubén Castro, es de Madrid (España) y su historia le está dando la vuelta al mundo desde que decidió contar, a través de sus redes sociales, que está embarazado y a punto de dar a luz a su primer hijo.



(Le puede interesar: Cumbre climática de Biden, las nuevas apuestas del planeta).

De acuerdo con un reporte del diario Clarín, se trata del primer caso en ese país, y uno de los pocos del continente europeo, de un hombre trans en estas condiciones.



Vale explicar que como mujer, y antes de dar inicio al tratamiento hormonal para adquirir sus características masculinas, congeló sus óvulos. Tiempo después, ya como un hombre transexual, Rubén se sometió a tratamientos de reproducción asistida para lograr el embarazo.



Aclaró, eso sí, que nunca se sometió a una mastectomía (remoción de las glándulas mamarias), previendo que en el futuro podría tener un hijo y amamantarlo.



Sin embargo, de acuerdo con Clarín, Rubén comentó que probablemente esos fueron los pasos “más sencillos” de todo este proceso, ya que en el camino se enfrentó a críticas y ataques de personas, y a trámites burocráticos.



(Además: Ministerio de Educación anuncia vacantes para profesores en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Rubén Castro, primer hombre trans embarazo de España Foto: Tomada de Instagram

“Sé que va contra toda ley escrita, pero si no hay referentes no sabes que puedes existir. Hay mucho desconocimiento sobre todo en lo sanitario, tuve que pasar por un comité ético sanitario, pero para mí es todo un avance, porque es donde siempre quise estar”, dijo el joven, que compartió el proceso de su embarazo a través de redes sociales e incluso anunció que su hijo se llamará Luar.



Sus publicaciones en las redes sociales tienen el propósito no sólo de compartir su alegría de ser un padre gestante, sino de visibilizar más casos como el de él y comenzar a normalizar la diversidad de familias.



De hecho, en una de sus publicaciones de Instagram expuso que los hombres transexuales que ya tienen su documentación cambiada no son atendidos en el área de ginecología en los centros de salud, ya que son tomados como “errores de citación”.



(También: Al borde del abismo por la pandemia / especial).



A pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, el joven de 27 años sostiene que esta es la experiencia más linda de su vida y que está cumpliendo lo que quiso ser desde pequeño.



“A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos, cada uno vive su transición como quiere y, en mi caso, esto iba lo primero, antes de realizar el cambio corporal”, confesó.

Con información de Clarín

Encuentre también en Vida:

Nariño: un tesoro natural por descubrir.

Perseverance ya produce oxígeno respirable en Marte.

Empresa colombiana crea pañales amigables con el medioambiente.



VIDA