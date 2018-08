Moda funcional para mujeres actuales

Aunque se llama Susan Forero, también podría ser Ana Jacoba. “Así me llamaba mi abuelo. Decía que así me habían bautizado”, cuenta esta ibaguereña de 26 años.

A ella no le molestó el cambio amoroso de nombre y se le convirtió en un alter ego. Susan es diseñadora del Sena y hace dos años, cuando decidió crear su línea de sastrería funcional, luego de trabajar para algunas marcas de retail, decidió llamarla Ana Jacoba.



Sus diseños se centran en chaquetas y abrigos reversibles, que igual se pueden usar por un lado o por el otro, y ninguno es el revés.



“Pensamos en las mujeres que trabajan y tienen una vida social activa. Que cuando salen con sus amigas no se vean en modo oficina. Nuestras prendas se pueden usar de modo formal o casual; si les das vuelta tienes otra pinta”, explica.



Estas prendas fueron este miércoles las protagonistas de su desfile en la novena edición de Ibagué, Negocios y Moda, la feria que busca mover el sistema textil-confección-moda de la ciudad y el departamento, que arrancó el martes en la noche con la pasarela de la bogotana Bettina Spitz y termina mañana.



Susan estaba emocionada de participar en esta feria. “Es mi segunda vez, pero la primera fue como finalista de nuevos talentos cuando era estudiante; ahora es muy chévere volver a la casa con mi marca propia”.

La diseñdora utiliza colores elementales que van bien con las prendas que cualquiera tiene en su clóset. Foto: Cortesía Susan Forero

La afinidad para las manualidades que tuvo desde niña fue la que llevó a Susan a estudiar diseño de modas. “Me gusta mucho crear cosas, hacer que todo se vea más bonito, y pronto me di cuenta de que esos son los talentos que Dios puso en mí, y los disfruto”.



Siendo una mujer ferviente, cuando pensó en la independencia encontró en la Biblia la respuesta cuando se preguntaba a qué tipo de mujeres diseñarles. “En Habacuc, Dios nos habla sobre levantarse a pesar de las dificultades, que aunque las condiciones no sean las más fáciles, igual yo decido alegrarme cada día. Y así son nuestras mujeres, que cada día se levantan y perseveran confiando en que Dios es quien afirma sus pasos para alcanzar con éxito todo lo que se proponen, aunque la situación sea difícil”.



En su showroom y taller en Bogotá, donde vive ahora, Susan diseña prendas atemporales en fibras de algodón y colores básicos, que ella misma corta a mano y ensambla de tal forma que no se vean las costuras por ningún lado, como si hubieran sido cortadas con láser.



“Ofrecemos prendas funcionales, fáciles de usar y de combinar porque uso una paleta elemental pero que combina muy bien con lo que tienes en tu clóset. No hacemos colecciones sino que vamos sacando prendas nuevas constantemente”, finaliza.



Este jueves y viernes continúa la feria con su muestra comercial, en la que participan 102 expositores, y la Gran Carpa de Desfiles, para mostrar el talento de marcas y diseñadores nacionales y locales.

De vacaciones con Bettina Spitz

La diseñadora bogotana Bettina Spitz utilizó sedas estampadas con dibujos de cactus y flores gigantes elaborados por la artista plástica Katrinne Waidelich. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO Los bordados de los sacos son hechos ciento por ciento a mano. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Una foto de la modelo y actriz Norma Nivia tomada al sol junto a unos cactus que dejan ver una piscina fue el punto de partida para la colección que Bettina Spitz mostró en la inauguracion de la feria Ibagué, Negocios y Moda. “Es la mejor modelo que he tenido. Me emocionó verla y pensé en ella de vacaciones, que usa unos shorts, se pone un vestido para ir a almorzar y luego luce divina para salir en la noche. Por eso, la colección se llama ‘Norma de vacaciones’ y es juvenil, alegre, colorida, femenina y glamurosa”, cuenta la diseñadora.



Los verdes, morados, rojos, nácar, mostaza, azul del cielo y chocolate son los colores predominantes. Las sedas estampadas con dibujos de cactus y flores gigantes, elaborados por la artista plástica Katrinne Waidelich, se mueven con fluidez en vestidos.



​REDACCIÓN VIDA