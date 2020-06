Prendas ideales para usar en casa

A lo largo de la historia se ha comprobado que tanto la moda como la belleza han jugado un papel importante para subir el ánimo en tiempos de crisis. Un buen ejemplo fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando, bajo el mando de Winston Churchill, los labiales rojos se convirtieron en productos de primera necesidad porque subían la moral de las mujeres. ‘Beauty is your duty’ (la belleza es tu deber) se publicó en la edición británica de la revista Vogue en 1941.

Aunque para muchos hablar sobre moda y maquillaje en momentos difíciles pueda parecer frívolo, otros defienden su relevancia, tal y como explica Isabel Cristina Gómez, psicóloga y coach ejecutiva. “Muchas personas en la cuarentena nos dimos cuenta de que no nos arreglamos para los demás, sino para nosotros mismos... Si tú te cuidas y te mantienes con una imagen con la que tú te sientes cómoda, psicológicamente te sientes más tranquila y más empoderada”.



La experta consultada por EL TIEMPO también afirma que más que un tema de vanidad, es de autocuidado. “No arreglarnos es un descuido, y ese descuido empieza a generar insatisfacción con el cuerpo y la imagen de uno y eso empieza a afectar también la autoestima”, explica. “Entonces, si se junta el encierro con el tema de que no te estés sintiendo cómoda contigo, incluso puede generarte una depresión en ese sentido… El autocuidado sí ayuda bastante a estar en el nuevo normal”.

Comodidad y belleza al vestir

Comodidad es la palabra de moda en lo relacionado a las prendas de vestir para estar en casa y, a la vez, el atributo más importante para tener en cuenta a la hora de escoger lo que usaremos, sea para los días de teletrabajo o de descanso.



“El hecho de estar en casa no significa descuidarnos y olvidarnos de nosotras mismas con camisetas o sudaderas viejas, porque creo que eso nos hace perder. Lo que yo recomiendo son prendas cómodas, pero no siempre las misma todos los días, sino que le pongamos nuestro gusto”, comenta Ana Patricia Urrea, la directora creativa de la marca colombiana Ellipse.



Otra de sus sugerencias es que hay que poner mucho cuidado en las prendas de dormir, que preferiblemente sean en materiales suaves al tacto y, además, que sean bonitas. “Cuando te levantas y te vas a desayunar en piyama, es importante verte bien, porque así es como te vas a ver en el espejo… Nuestra nueva colección, por ejemplo, está inspirada en la biodiversidad de Colombia con estampados de orquídeas o mariposas. En este momento, que queremos estar en la naturaleza, llega esta nueva colección y se mete dentro de nuestras casas con estampados muy bonitos que te llenan de alegría”.



Pero la moda para usar en casa también puede ser funcional. “En Ellipse tenemos, por ejemplo, un pantalón para estar en casa, pero que también puedes usarlo para salir o hacer ejercicio como yoga, porque tiene una fibra que hace que tus músculos se recuperen y relajen. Además es elástico, de manera que cuando te sientas es mucho más cómodo, algo que no pasa con uno en un material rígido”.



Teniendo en cuenta lo anterior, los materiales de las prendas cumplen un rol determinante ya que estos también nos generan sensaciones, como asegura la psicóloga Isabel Cristina Gómez. “Los materiales de suavidad y flexibilidad te generan mayor placidez si estás en la casa y si estás trabajando, contrario a utilizar algo que cuando estás sentada te pica o te talla”. La experta también hace alusión a los colores.



“Prefiero los tonos neutros, pero hay quienes prefieren los tonos vivos, como el rojo”.

Por su parte, Yuly Giraldo, consultora en imagen personal y presidenta de Aici Colombia, sugiere prendas que no solo permitan dar la sensación de comodidad, sino de libertad como kimonos en materiales livianos y vestidos básicos.



“Toda prenda que te quite la sensación de libertad no es recomendada, como prendas estructuradas o muy ajustadas, prendas que no sean de tu talla o que te hagan sentir incómoda. Sobre esto último pueden haber muchas razones: emocionales, físicas o de practicidad. En resumen, usa lo que te haga sentir cómoda y ayude a tu autoestima y cuerpo a sentirte bien, para que cuando te veas al espejo digas: ‘Wow, hoy estoy linda y hermosa’ ”.

Propuesta de Lulo Nightwear, que trabaja en algodones y fibras naturales. Foto: Cortesía de la marca

Bien vestido así sea en piyama

Las piyamas han sido las imprevistas protagonistas del 2020, al punto que varias marcas de la industria han lanzado por primera vez colecciones de este tipo y otras han logrado mantenerse vigentes a pesar de la crisis e incluso aumentar sus ventas. “Hemos estado favorecidos. Todo el mundo quiere piyamas y estar cómodo en su casa.Gracias a Dios, las ventas se dispararon”, le dijo a EL TIEMPO Rosalía Castro, fundadora y directora creativa de la marca colombiana Lulo Nightwear.



“Lo más importante en las piyamas, aparte del fit, es la tela. Nosotros utilizamos algodones y fibras naturales. Esto hace que, al momento de dormir o estar en casa, estés cómodo, no transpires, te puedas mover cómodamente y la piyama no sea rígida. También manejamos piyamas en satín de seda. A mucha gente le gusta estar elegante en casa, levantarse completamente elegante”.



En cuanto a las tendencias, Castro afirma que este año se están utilizando estampados de rayas, puntos, flores y animales. “En este momento es muy importante que el diseño sea bonito, porque es la prenda que más estamos usando. Lo importante es que sean cómodas, suaves, con la que te sientas tranquila y que no sean en telas pesadas o que raspen”.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO

Para EL TIEMPO