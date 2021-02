¡Prefiero romper tu corazón antes que el mío!

Leí recientemente algo que me dejó estupefacta, y estoy segura de que a ustedes les sucederá lo mismo. La escritora estadounidense Glennon Doyle asegura en uno de los apartes de su nuevo libro, Untamed: “Si en algún momento se encuentra con la decisión de tener que romperle el corazón a alguien más o rompérselo a usted mismo, nunca dude en rompérselo a alguien más”. Lean esta frase dos o tres veces; confieso que yo tuve que hacerlo, y esa simple y corta oración volteó mi mundo en solo unos minutos.



Me hace una pareja más feliz y generosa si no siento que me he perdido a mí misma por el bienestar de la relación. Foto: iStock

¿Cómo así que debo poner mis intereses, mis sueños, mis gustos y mi felicidad por encima de los demás? ¿Cómo así que no tengo que sacrificarme para darles gusto a los demás, aunque me sienta miserable en el proceso? ¿Cómo así que no debo sentirme culpable por hacer lo que, yo sé, es mejor para mí sin pedir permiso?



No soy la única persona, y mucho menos la única mujer, que alguna vez sintió que debía vivir su vida pensando siempre en los demás (familia, hijos, pareja, amigos e, incluso, sociedad), y si alguien tenía que sacrificarse, callar, modificar o fingir en aras de la felicidad de los otros, esa era yo. Romperle el corazón a mi hija, a mi mamá o a mi pareja (a pesar de tener que romper también el mío) no estaba dentro de mis posibilidades mentales.



Ustedes pueden pensar que ser así nos hace egoístas, malas madres o pésimas personas. Esa es, precisamente, la idea sobre la cual nos han adoctrinado. No tiene nada de malo querer ser feliz, darnos gusto y cumplir nuestros sueños. No tiene nada de malo vivir una vida plena y sentirnos libres, ni entender que, así como queremos la felicidad y plenitud de quienes amamos, las deseamos con igual convicción para nosotros.



Incluso creo que me hace mejor mamá demostrarle y darle ejemplo a mi hija que yo importo, que mis espacios son sagrados y que mis sueños son válidos, por locos que parezcan. Me hace una pareja más feliz y generosa si no siento que me he perdido a mí misma por el bienestar de la relación.



Me hace menos resentida, y sí más generosa con el mundo que me rodea, el hecho de que doy desde la abundancia propia y no desde la escasez. Me hace mejor ser humano saber que estoy haciendo justicia por mi paso en esta tierra, en lugar de vivir una vida menos maravillosa de la que merezco.



Deténganse y piensen si en todo este tiempo han ido por el mundo sintiéndose rencorosos y enojados por tener su corazón roto, con la excusa de que están ‘protegiendo a los demás’.