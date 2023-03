En el mundo todavía existen muchas dudas por resolver, una de ellas es el porqué el ser humano le tiene miedo a una figura que fue creada para divertir y hacer reír a los demás, como lo es el payaso. Un estudio científico revela esta verdad que tanto le ha costado saber al hombre.



Uno de los fenómenos relacionados con el terror a los payasos es la coulrofobia, pues se han hecho experimentos y trabajos de campo que señalan que la mayoría de personas sufren de este fenómeno sin saberlo, ya sean niños, jóvenes o adultos, sin importar su cultura o su país de nacimiento.

Los payasos suelen relacionarse con el circo o la diversión infantil. Foto: iStock

Un estudio de la Escuela de Psicología y Estudios Terapéuticos de la Universidad de Gales del Sur, Reino Unido, valoró la psicología que se genera detrás del pánico que ocasionan los payasos a través de un programa psicométrico.



Por esta razón, surgió el Fear of Clowns Questionnaire, realizaron un rastreo internacional, en el que encuestaron a 987 personas entre las edades de 18 a 77 años, de los cuales el 20 por ciento eran hombres y el 80 restante mujeres.



El objetivo de este cuestionario era explorar las reacciones personales que generan en cada persona los payasos y la relación directa que se puede tener con la coulrofobia que puede ser desarrollada por dos factores: la edad y el género.

Se puede aprender a ser un payaso, pues tienen sus propias escuelas. Foto: iStock

En el cuestionario aparecían muchas preguntas vinculadas a cómo la persona podría describir el aspecto físico que tienen los payasos, su comportamiento y cómo son representados por la sociedad, y si en algún momento llegaron a padecer una experiencia negativa con un cómico cirquero.



Los resultados muestran que el 53,5%, la mitad de encuestados, afirmaron que le tenían miedo a los payasos en cierta medida, pero un 5% aseguró que tenían un pánico extremo y que no podían verlos ni en una simple fotografía, según Gizmodo un weblog de tecnología y ciencia.



Lo más llamativo de este porcentaje es que al compararlo con otras fobias que presentan las personas, su resultado es mayor con un 5% que otras, ya sea la fobia a los animales (3,8 %), a la sangre o inyecciones (3,0 %) o miedo a las alturas (2,8 %), entre otros.

Se dice que su origen fue en China gracias a un bufon llamado Yusze. Foto: iStock

Gracias a este estudio se pudo afirmar que las mujeres le tienen más miedo que los hombres a los payasos, sin razón alguna, aunque los estudios a más fobias resultan con las mismas conclusiones.



La investigación también fundamenta que el origen del miedo hacia los payasos se puede dar por muchos factores, por ende los expertos entregaron otro cuestionario a las individuos que habían mostrado algún miedo hacia estas personas, en el que respondían sobre las posibles razones, dando de mayor a menor el porqué del terror.

La sensación de miedo debido al maquillaje de los payasos que no los hace parecer de todo menos un humano, algo similar ocurre con los muñecos de trapo.

Los rasgos faciales exagerados.

El maquillaje del payaso, el cual ayuda a ocultar los verdaderos gestos de la cara, provocando perplejidad a la persona.

El color del maquillaje de payaso , que puede hacer representación, por su gran cantidad, a muchos aspectos que generan repugnancia, como por ejemplo la sangre, las infecciones y las heridas, pues su color más usado es el rojo y el verde.

La incomodidad ante el comportamiento de los payasos , pues estos tienen la labor de sorprender de algún modo al público y en vez de producir gracia causa miedo y angustia.

El miedo a los payasos transmitido por otras personas del núcleo familiar del círculo de amigos.

La representación negativa que tienen los payasos en la sociedad , por varios factores, uno de ellos ser seleccionados por el séptimo arte para causar e impartir miedo.

El haber vivido una experiencia aterradora con un payaso, que sería una de las razones más importantes del porqué del pánico establecido hacia estas personas.

Dando como conclusión que el factor más fuerte del miedo es el no poder ver los gestos emocionales, ya que se ocultan por el maquillaje que llevan en el rostro. En ese sentido, al no poder observar una cara humana, no se pueden entender de una forma correcta sus emociones.

