Constantemente se reciben muchos consejos acerca de cómo almacenar los alimentos y también recomendaciones para que estos no se dañen o pierdan calidad.

En esta oportunidad, el lechero Ceri Cryer, de Brinkworth Dairy, en Wilts, aconsejó a los compradores que coloquen sus botellas en la parte trasera de la nevera, para mentener este líquedo más fresco, según detalló The Telegraph.



“Tienes que ponerlo en la parte principal de la nevera, en la parte trasera, y no en la parte delantera de la nevera, en la puerta, que es la parte más cálida de la nevera. Y una vez que haya usado su leche, coloque la tapa de inmediato y vuelva a colocarla en el disco lo más rápido posible y no beba de la botella”, agregó.



En cuanto a los alimentos derivados de la leche como la crema, el yogur y el queso crema, Cryer le recomendó a ese mismo medio que estos se almacenen en el compartimiento principal. De esta forma, se podrán conservar por más tiempo.



Sin embargo, cabe aclarar que la tecnología cada vez está desarrollando mecanismos más completos en los electrodomésticos, por lo que si usted posee un refrigerador de última tecnología puede perder cuidado.



Si, por el contrario, su nevera ya tiene muchos años de uso, podría tomar en cuenta las recomendaciones dadas anteriormente para cuidar de sus alimentos.

