No cabe duda de que los perros son amigos inseparables de los seres humanos y que son un miembro de la familia. De hecho, hay quienes desean que fueran eternos, por eso cuando envejecen cualquier quebranto de salud es una preocupación.



Si bien es cierto que en general un can tiene un promedio de vida de 12 años, en las razas grandes esto no se alcanza a cumplir del todo.

Según un estudio de la Universidad de Adelaide, en Australia, los perros de mayor tamaño mueren más jóvenes que los más pequeños. Por ejemplo, los años de vida de un Gran Danés es de aproximadamente 7 años, mientras que el de un Yorkshire Terrier es de 13 a 16 años.



A través de una observación de 164 razas, los científicos hallaron que los especímenes más grandes eran mayormente propensos a enfermarse de padecimientos terminales.



"Cuando analizamos estos conjuntos de datos, descubrimos que los perros más grandes tenían más probabilidades de morir de cáncer a una edad más temprana en comparación con los perros más pequeños", dijo el Dr. Jack da Silva de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Adelaida en un comunicado.

Detectar la enfermedades a tiempo ayuda a encontrar el tratamiento indicado y extender su calidad de vida. Foto: iStock

Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué sucede esto, se conoce que, de acuerdo a ciertas linajes, estas tienden a sufrir de algunas enfermedades en específico.



Los golden retrievers son propensos al cáncer; los pastores alemanes a menudo desarrollan displasia de cadera; los dóbérmanes pinschers tienen una alta prevalencia de dolencias del corazón y las razas más grandes, como el rottweiler y gran danés tienen un mayor riesgo de osteosarcoma (cáncer de hueso) que los canes pequeños.



El estudio, que se publicó en la revista The American Naturalist, encontró que la esperanza de vida más corta era consistente con una teoría del envejecimiento conocida como optimización de la historia de vida o "soma desechable".

Posibles causas

No obstante, parece que el tamaño sí influye en el desarrollo de estos padecimientos, debido a una falta de progreso en varias células de estos animales.



"Creemos que la relación entre el tamaño del cuerpo de un perro y su esperanza de vida puede deberse a un retraso evolutivo en las defensas contra el cáncer, que no pueden seguir el ritmo de la rápida y reciente cría selectiva de perros más grandes", señala Da Silva.

Cómo puede ayudar a extender la vida de su perro

Aunque en su mayoría, estos padecimientos no son posibles de evitar, los expertos afirman que es posible contribuir a que estos síntomas del envejecimiento se aplacen, a través de un plan nutricional sano y eficaz.



“Si podemos entender la biología del envejecimiento y sus características a escala celular, molecular y genético, entonces tal vez sea factible realizar ciertas intervenciones, por ejemplo, implementar estrategias nutricionales",confirma Kate Creevy, directora veterinaria del 'Dog Aging Project'.



De hecho, al tener una alimentación más saludable se podrían reducir los "problemas gastrointestinales, dentales, ortopédicos, renales y los trastornos del hígado y páncreas”.

