Padres 'perfectos' / De tu lado con Álex

Leí recientemente que una reconocida periodista estadounidense recibió tremendo regaño de sus jefes cuando, en una ocasión, estando al aire en un programa de televisión, afirmó: “Estoy harta y cansada de estos niños”, refiriéndose a sus propios hijos. Le dijeron que no era bien visto que una mamá hablara de sus hijos en esos términos, pues podría ofender a otras madres.

A ella, mamá de cuatro hijos, más ofensiva le pareció la reprimenda de sus superiores, pero, queriendo conservar su trabajo, se quedó callada. Ahora, retirada de las cámaras, lamenta su silencio y no haber defendido en ese momento su posición.



Yo he trabajado en medios y entiendo perfectamente lo que ella sintió. Admitir públicamente que la maternidad es difícil o que hay días en que esa tarea es agotadora, desgastadora y jarta es como un sacrilegio.



Admitir que uno está exhausto de ser padre y que a veces no nos sentimos radiantes en ese rol es una ofensa personal.



Quienes somos padres sabemos que no hay nada más real y transparente que admitir esos momentos de la maternidad y la paternidad en los que queremos escondernos bajo las cobijas hasta que nuestras criaturas lleguen a la adultez.



¡Pero nadieeee habla de esto! Hoy en día, pululan en las redes sociales fotos de familias editadas con tal perfección que los hijos muestran pintas de ropa tan fríamente coordinadas y orquestadas que parecen más un equipo de fútbol o una banda musical que una familia. ¡Todos, divinamente peinados, luciendo sonrisas amplias y caras radiantes de felicidad! Postales de familias ‘perfectamente perfectas’.



Allí solo vemos reflejados padres orgullosos, hijos ejemplares y amor desbordado entre todos.



En las redes, nadie documenta las peleas por los permisos de salida, las trasnochadas intentando enseñarles a dormir solos o las discusiones para que se peinen, se cepillen los dientes o recojan sus juguetes. Nadie habla de las noches en vela que se pasan cuando ellos salen y deciden no contestar el teléfono. O de las oraciones para que simplemente pasen una materia.



Es poco frecuente que se exteriorice el agotamiento emocional y físico que producen las luchas de poder que sentimos cada minuto de la crianza. Y a la mayoría nos da pena admitir que, muchas veces, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo; por el contrario, les damos cátedra a los otros padres para demostrar que tenemos todo bajo control.



¿Qué pasaría si normalizáramos lo difícil que es ser padre? ¿Si generáramos un espacio honesto y sincero para que las nuevas generaciones no tengan que esconderse en su vergüenza por no ser padres inmejorables? Sinceramente, pienso que nos quitaríamos un gran peso de encima, y de paso les enseñaríamos a nuestros hijos que el amor está lejos de ser perfecto... ¡pero que eso jamás le quitará lo inmenso!



Alexandra Pumarejo