El ejercicio físico es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, metabólico, endocrino nervioso y el aparato locomotor. Es bien conocido su beneficio en la osteoporosis, hipertensión, diabetes mellitus o enfermedades respiratorias.



“Realizar alguna actividad física de forma regular y controlada es una excelente forma de cuidar el aparato locomotor y evitar la atrofia muscular y la anquilosis de las articulaciones. Por ello se debe considerar como una parte importante del tratamiento de muchos pacientes”, recuerda y resalta la doctora Mónica Fernández Castro, reumatóloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) y experta en esta patología.

Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico es uno de los principales factores que contribuyen a una buena salud y mejoran la calidad de vida de cualquier persona.



Sobre la práctica de ejercicio físico, Carmen López Valiente, doctora en Biología y profesora de enseñanza secundaria, subraya: “Además de mejorar la coordinación, aumentar el tono muscular, puede ser una forma de sociabilizar con otras personas, de manera que contribuye a reducir la depresión o ansiedad y a mejorar la autoestima”.

Y corrobora el beneficio de realizar ejercicio físico de forma habitual e insiste en la necesidad de que “esté supervisado por el médico y un profesional de la actividad física y el deporte”.



Los expertos coincidedn en que por eso es clave concienciar a las personas de la importancia de practicar ejercicio físico de forma regular y de consumir una dieta saludable que ayude a mantener el normopeso.

Facebook Twitter Linkedin

Además, el ejercicio mejora la salud cardiovascular, la presión arterial, resistencia aeróbica, autoestima y niveles de estrés, entre otros. Foto: 123rf

Se aconseja realizar 150 minutos semanales de actividad física aeróbica si es moderada, o 75 minutos si es vigorosa o una combinación de ambas. FACEBOOK

TWITTER

“Lo ideal es incorporar el ejercicio físico a tu vida en edades tempranas de forma natural, sin que se convierta en una obsesión y, junto, con buenos hábitos alimenticios, se puede evitar el sobrepeso y la obesidad” y así su relación con muchas enfermedades, asegura la doctora Laura García Estévez, coordinadora de la Unidad de Mama de MD Anderson Cancer Center de Madrid.



Diferentes estudios científicos concluyen, por ejemplo, que en torno al 40 % de los cánceres se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. Sin embargo, los expertos indican que sólo el 35 % de la población alcanza los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a actividad física.

“Empezar a hacer ejercicio cuando ya tenemos tiempo porque nos hemos jubilado es demasiado tarde”, advierte la oncóloga.



Se aconseja realizar, al menos, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica si es moderada, o 75 minutos si es vigorosa o una combinación de ambas. También se recomienda fortalecer los grandes grupos musculares al menos dos días a la semana.

Reducir la ansiedad activando el cuerpo

Antes de empezar a hacer ejercicio, aseguran los expertos, el cerebro se prepara para actuar y, libera adrenalina y noradrenalina.



Según la doctora Raquel Almodóvar, vicepresidenta de la SER y reumatóloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcónr, “también participan otros mediadores químicos como el cortisol o la hormona del crecimiento, que regulan las funciones de distintos órganos e incluso producen un efecto antinflamatorio en el organismo“.

Facebook Twitter Linkedin

Realice ejercicio físico. Es muy importante porque reduce la pérdida de músculo, aumenta el gasto calórico y fortalece los huesos. Foto: 123rf

Además del fortalecimiento de los músculos, tendones y articulaciones, la especialista ratifica que, a nivel psicológico, el ejercicio mejora el estado de ánimo, disminuye la depresión y la ansiedad.



“Noto que los brotes no me atacan con tanta fuerza a mis articulaciones y, emocionalmente me siento más positiva y con un bienestar general“, comenta Paquita Lomas desde su experiencia con el ejercicio físico.



Los expertos insisten en el abandono de una vida sedentaria y de insuficiencia física, y convertir el ejercicio en “un hábito”. Y no solo ellos, también lo recomiendan aquellos pacientes reumáticos que han comprobado en primera persona los beneficios de la actividad física.



“Senderismo, bicicleta, zumba, pilates… Animo a todas las personas a que hagan algún tipo de deporte, cada uno dentro de sus capacidades físicas”, propone Paquita Lomas.



Este hábito puede, “sin duda, alargar la esperanza de vida, aumentar el bienestar físico y emocional, mejorar el descanso nocturno y prevenir un gran número de enfermedades tanto a nivel físico como psíquico“, concluye el doctor Flórez.

Sedentarismo, la dolencia del siglo XXI

Facebook Twitter Linkedin

Una persona sedentaria tiene mayor riesgo de sufrir obesidad y enfermedades cardiovasculares. Foto: iStock

“Con la llegada de los avances tecnológicos, se han mejorado significativamente numerosos aspectos de la vida de las personas y se han evitado hacer esfuerzos ‘innecesarios’ reduciendo el nivel de actividad física“.



Así lo confirma el doctor Mariano Flórez, co-coordinador de Reumafit y rehabilitador en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, quien recalca que esta situación ha dado paso a un aumento del sedentarismo, sobre todo a nivel laboral.



Y no es lo mismo el sedentarismo y la actividad física insuficiente, apunta Flórez. Por un lado, comenta, el sedentarismo es el hecho de estar muchas horas sentados o realizando actividades que suponen un gasto mínimo de energía.



Por otro lado, se habla de ejercicio físico insuficiente “cuando no se alcanza el mínimo que recomienda la OMS. Son dos aspectos que influyen de forma negativa sobre la salud y son independientes“.

El sedentarismo, apuntan los expertos, influye en aspectos como la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer (colon, pulmón, endometrio…), la obesidad y la depresión.



“Todas las personas, con o sin enfermedades crónicas, tenemos que realizar un mínimo de dos horas y media a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada (caminar rápido, bicicleta, natación.) y evitar estar mucho tiempo sentados (lo ideal es no superar las 4 horas diarias)“, recomienda el doctor Flórez.



Con información de EFE SALUD

Más noticias de Vida