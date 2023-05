Los 14 de cada mes se celebra la Fiesta del Señor de los milagros, un momento de fe, oración y alabanza. Es la principal celebración católica de nuestro país. Conozca por qué se lleva a cabo este día de cada mes.



Pero, ¿por qué se celebra todos los 14?. Porque en la liturgia se celebra la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, y desde 1982 la comunidad de los Redentoristas empezaron a extender esta fiesta cada mes, llegando a todo el país y convirtiéndose en una tradición para varios templos.



La festividad del Señor de los Milagros constituye la principal celebración católica de nuestro país. Su imagen original pintada por un esclavo de casta angoleña en el barrio de Pachacamilla, recibe cada año la visita de miles de fieles quienes acuden a orar y realizar sus peticiones.



Su tradicional procesión representa la mayor muestra de fe multitudinaria a nivel mundial.



Basílica Señor de los Milagros de Buga vacía en medio de una misa Foto: Santiago Saldarriaga

En varios casos, ese día se lleva a cabo una procesión por las calles de los lugares donde se celebre esta festividad. Y en algunas ocasiones, los habitantes pintan de blanco las fachadas de las casas unos días antes de la fiesta, que termina con un espectáculo de fuegos artificiales.



La oración

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.



Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.



Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.



Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.



Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.



Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

