En las últimas semanas han salido a la superficie del río Oder miles de cadáveres de peces. El hecho ha causado polémica en Europa y los señalamientos de los ambientalistas dejan en evidencia la floja gestión de las autoridades polacas.



El río Oder es una corriente fluvial de 187 kilómetros que divide a Alemania de Polonia. La muerte masiva de los animales sorprendió a los habitantes de las zonas costeras al agua.



(Siga leyendo: Putin, dispuesto a aceptar misión internacional en central nuclear de Zaporiyia).

Nada más en la semana pasada fueron recogidas 100 toneladas de peces. Aunque aún no se tienen claras las causas de la catástrofe, los expertos aseguran que se debe a un mal cuidado del caudal.



“Cantidades enormes de desechos químicos fueron arrojadas al río Oder con conocimiento total de los riesgos y las consecuencias. No vamos a abandonar el asunto. No vamos a descansar hasta que los culpables sean castigados severamente”, escribió Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, en su cuenta de Facebook.



En un primer momento se creyó que el problema ambiental se debía a una propagación de mercurio en las aguas del río. Ahora, algunos ambientalistas consideran que el culpable podría ser una propagación de algas tóxicas.



(Más: Tekla Juniewicz: falleció la segunda persona más longeva del mundo).



El desastre ya se ha convertido en un problema internacional. El gobierno alemán criticó a Polonia por su gestión del cuidado de las aguas del río. Además, acusaron al país vecino de no haber respetado los tratados medioambientales al no haberles informado de la muerte de los animales. Un capitán de barco fue quien dio aviso a los alemanes de lo que pasaba.



En Berlín ya están analizando muestras de agua para descubrir las causas del accidente. El Instituto Leibniz para Ecología de Agua Dulce y Pesca Continental confirmó la presencia de una especie de alga tóxica en el caudal.



De ser así, se trataría de un problema humano y no uno natural. Este tipo de plantas se reproducen en aguas saladas y la del río, es dulce. Cerca a la corriente, están ubicadas las minas de Silesia y de la región de Glogow. Las autoridades creen que las empresas estarían vertiendo agua salada en la corriente.​

Facebook Twitter Linkedin

Alemania descubrió el problema el 9 de agosto, semanas después de que empezara la catástrofe. Foto: EFE

Críticas al gobierno

La oposición de Polonia ha calificado el hecho de “indignante” y ha acusado al gobierno de no prestar atención a las fuentes hídricas y el medio ambiente.



La polémica llevó a que el primer ministro Mateusz Morawieck destituyera de su cargo a autoridades ambientales del gabinete. En el río viven unas 40 especies de peces, según investigaciones de expertos alemanes.



(También: Un dron ataca la sed del estado mayor de Flota rusa del mar Negro en Crimea).



“Con una contaminación a esta escala, no fue un accidente o una filtración. Lo más probable es que la enorme cantidad de residuos tóxicos fuera vertida en el río, y que se hiciera con pleno conocimiento de los riesgos y consecuencias”, señaló Morawieck en una alocución a todo el país.



Comerciantes que trabajan y residen cerca del lugar bloquearon las calles en los últimos días para protestar por el desastre ambiental. Los lugareños le piden al gobierno que solucione el problema y castigue a los responsables.

Más noticias

Los perros de Hitler, su amor por ellos y el trágico final que tuvieron

Gazprom anuncia nueva interrupción en suministro de gas a través de Nord Stream

Polémica en Finlandia por filtración de videos de la primera ministra de fiesta

Reino Unido: nueva ola de huelgas contra la inflación que afecta los salarios

Secretario general de la ONU visita el puerto de Odesa, en el sur Ucrania

Tendencias EL TIEMPO