Los pensamientos suelen ser resultado de lo que está pasando alrededor nuestro y nuestras acciones. Usualmente nos ayudan a modular nuestra conducta, sin embargo, también es fácil entrar en la dinámica de los pensamientos automáticos negativos.



Este tipo de ideas pueden llegar a generar ansiedad lo que, según la página web del Centro Psicológico de Córdoba, puede influir en las emociones y comportamientos, pues mientras más nos concentramos en ellos analizándolos más fuertes se hacen.



“La carga mental se puede hacer insoportable. A lo largo del día vamos recibiendo millones de estímulos y experimentando millones de situaciones que pueden ir de muy leves a graves y de positivas a negativas. Desde que nos levantamos de la cama, nos empiezan a pasar cosas y sin darnos cuenta, en esa búsqueda de explicaciones, vamos haciendo valoraciones negativas de esos hechos. Cuando eso ocurre, todos estos pensamientos destructivos cobran más fuerza y opacan lo bueno que nos pasa”, explicó a 'Vogue' la psicóloga Adela Berrozpe, docente de Psicología de la Universidad de Barcelona.



Aprender a manejar este tipo de ideas no es una tarea fácil, pues hay una tendencia a repetir patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos, por ello lo primero que se debe hacer para cambiar la negatividad es necesario, en primer lugar, reconocer aquellos pensamientos que impactan de mala manera nuestro estado emocional.



De igual forma, Juan José López Jurado, psicólogo de Mundopsicólogos citado por 'Vogue', explica que hay componentes internos que suelen predisponer la aparición de los pensamientos negativos, por ejemplo, ver la realidad y nuestras acciones en blanco y negro, de manera que si no se llega a tener absoluto éxito en todo se tienden a generar sentimientos de fracaso.



También, cuando se tienden a maximizar innecesariamente la importancia de errores y disminuir las cualidades y además, se recurre al 'autocastigo', "sus consecuencias son los sentimientos de culpa. Sentimos ira o resentimientos cuando dirigimos esos ‘debería’ hacia los demás", dice López.

Así puede evitarlos

1. No evite sus pensamientos, por el contrario, es mejor reconocerlos e identificarlos para así desmontar la posible irracionalidad que los alimenta.



2. Equilibrarlos con pensamientos positivos de las cosas buenas que han sucedido durante el día.



3. No los juzgue como buenos o malos, intente verlos de manera objetiva.



4. Detecte qué ha sido una construcción mental interna e intente no mezclarla con los hechos externos que han sucedido.



5. Muévase físicamente, haciendo ejercicio, saliendo a caminar o bailar, puede lograr cambiar de ambiente mental y permitirle a su cerebro despertar pensamientos positivos. Además, la actividad física puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad.



6. Evite la positividad tóxica, López Jurado explica que "es necesario desarrollar la fortaleza psíquica necesaria para enfrentar la negatividad. Podemos llevar a cabo cambios positivos y asumir también que los aspectos negativos de la vida están aquí para quedarse. Puede que nos ayude más a aceptarlo y no está en contra de permitirnos las quejas y críticas. Permanecer ciegos, positivos y optimistas todo el tiempo, nos hace correr el riesgo de que el choque sea aún mayor cuando las cosas nos salgan mal", dijo el profesional a 'Vogue'.

