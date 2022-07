El turismo es no solo un gran aportante a la economía del país, sino una industria de gran fuerza y resistencia, y fuente de oportunidades para el crecimiento socioeconómico, cultural y de patrimonio.

El 2019 fue un año récord para el sector en la medición de sus principales indicadores. Muestra de ello son los 4,5 millones de visitantes no residentes que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llegaron al país y que según el Banco de la República generaron un ingreso por divisas de 6.785 millones de dólares. Igualmente, en ese año y con base en la Aerocivil, se movilizaron 41 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.



Con relación a las agencias de viajes, según el Dane, el ingreso nominal de estas creció un 4 por ciento y el valor agregado del turismo en el total nacional representó 25,3 billones de pesos, con un promedio de crecimiento anual del 7 por ciento entre 2015 y 2019, es decir, más del doble del promedio de la economía nacional (2,3 %). En 2019, el nivel de gasto en el sector fue de 40,7 billones de pesos en turismo interior y de 18,2 billones en turismo emisivo. Eso hizo que durante ese año el sector generara 1,9 millones de empleos directos y conexos.



Para 2020, los ingresos nominales de las agencias de viajes cayeron un 70 por ciento y el personal ocupado, un 20 por ciento, pero el apoyo percibido por concepto del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hizo que la caída no fuera mayor.

El 2019 fue un año récord para el sector en la medición de sus principales indicadores. Muestra de ello son los 4,5 millones de visitantes no residentes.

Ya en 2021, el turismo comenzó a dar señales de su capacidad de recuperación, la progresividad en el levantamiento de las restricciones, los visitantes no residentes registraron una reactivación del 48 por ciento, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el tráfico aéreo nacional e internacional, del 74 por ciento, según la Aerocivil; el valor agregado del turismo, un 66 por ciento, conforme al Dane, y el ingreso por divisas, un 44 por ciento respecto a 2019.





Esto repercutió en el empleo del sector, que registró una pérdida del 38 por ciento en sus ocupados directos (Dane). Para el caso de las agencias de viajes esta caída fue más pronunciada ya que, aunque los ingresos nominales se recuperaron un 64 por ciento, el personal ocupado estuvo por debajo de 42 por ciento respecto al momento anterior a la pandemia. Sin embargo, el apoyo brindado a las empresas a través del Paef por 59.000 millones de pesos permitió conservar más de 20.000 puestos de trabajo, según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.



Si bien el sector turístico ha presentado señales positivas de recuperación, aún no se encuentra a niveles de 2019. Ejemplo de ello es que para el primer trimestre del año, el personal ocupado en las agencias de viajes aún está un 43 por ciento por debajo de las cifras prepandemia, según el Dane, dado el impacto tan fuerte en las empresas, que continúan en procesos de ajuste en sus operaciones.



Por otra parte, el turismo receptivo está rezagado frente a los valores prepandemia, donde en el primer trimestre ingresaron más de 900.000 visitantes no residentes, con base en cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con un gasto por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros por un valor de 1.457 millones de dólares. Lo anterior significó una reactivación del 77 y 83 por ciento respectivamente, al compararse con 2019.



Hemos aprendido. La pandemia nos enseñó a ser conscientes, a adaptarnos a los cambios, a transformarnos y a apropiarnos de él, con lo cual aún resta trabajo y medidas en pro de la total recuperación del sector para regresar a la senda de crecimiento anterior a la emergencia sanitaria.



Paula Cortés Calle

Presidente ejecutiva de Anato