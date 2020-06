Paso a paso para dejar sus cortinas como nuevas

El uso de cortinas en el hogar responde a varias necesidades, y dependen del espacio o ventanas que se quieran cubrir. En lugares sociales como la sala o, incluso. el estudio, generalmente se eligen de acuerdo con el diseño y la estética del sitio, ya que se usan con fines decorativos y para dar una apariencia más acogedora.

Por otro lado, en espacios como los dormitorios, se ajustan a una necesidad de privacidad y ayudan a controlar la cantidad de luz que entra a dicha área. También tienen la función de ayudar a regular la temperatura.



Sin embargo, como cualquier otro elemento de casa que forma parte de su uso diario, acumulan mucha suciedad. Al encontrarse en las ventanas, la primera amenaza que enfrentan es el polvo proveniente de la calle y, además, todos los días están expuestas a la luz del sol, lo que las desgasta y puede romperlas.



Ana María Cubides, de la empresa Bilym Servicios S. A. S., afirma que si no se limpian de forma adecuada, le darán a su hogar un aspecto descuidado y, lo más importante, pueden desarrollar bacterias, ácaros y hongos que afectan su salud y la de su familia.



El cuidado de las cortinas depende mucho del tipo de material del que estén hechas. Yesid Ramírez, dueño de Ases del Lavado desde hace 12 años, explica que hay una gran diferencia entre las cortinas tradicionales y las más modernas. Las primeras están elaboradas en jacquard, dacrón o satén y pueden lavarse en la lavadora siguiendo ciertas recomendaciones. Por el contrario, las cortinas modernas, como los blackouts, las persianas, los paneles japoneses o las cortinas romanas, deben limpiarse manualmente por lo menos una vez a la semana, ya que están hechas de telas vinílicas que son más delicadas.



Los dos expertos coinciden en que “la limpieza de una cortina depende mucho de su material; si no se limpia de forma adecuada, puede terminar dañándola para siempre”.

Por esta razón, sugieren revisar la etiqueta de las cortinas para saber con seguridad de qué material están hechas antes de lavarlas.



También dependen mucho del espacio donde se encuentran. Por ejemplo, en el caso de las cortinas que están en la cocina, Cubides afirma que acumulan más grasa que polvo debido al vapor de la comida cuando se está cocinando. Por esta razón, se debe realizar una limpieza con vapor si no se desea usar un elemento químico; pero si no cuenta con este tipo de máquina, puede mezclar detergente con un poco de desengrasante diluido en agua.



A continuación presentamos una explicación, paso a paso, cómo limpiar las cortinas.

Paso a paso

Aspire el polvo de la cortina . Sin importar el material de la cortina, antes de descolgarla para lavarla recuerde quitar muy bien el polvo, ya sea con una aspiradora, usando un plumero o con un trapo húmedo.

Lave a mano ciertos materiales . Coloque la cortina en un recipiente con agua y detergente. Si es blanca, puede añadirle un poco de bicarbonato. Pida ayuda a otra persona para escurrir el detergente y el agua sobrante.

Use la lavadora si la tela lo permite. Revise el material de su cortina. Si es de lino, seda o algodón, puede hacer uso de la lavadora en un programa corto, con agua fría para que no se encoja, y use un detergente para ropa delicada

Trate los velos con mucho cuidado. Se recomienda lavarlos a mano por ser delicados; pero si desea usar lavadora, métalos en una funda para evitar el daño y recoja las riatas de la parte superior con un cordón para que no rompan la tela

Sequé y evite que se arruguen. Después del lavado, cuelgue las cortinas verticalmente de manera que queden completamente extendidas, cuando todavía estén húmedas para evitar arrugas. Si quiere plancharlas, use la plancha a baja temperatura y sin vapo

¿Cómo limpiar las manchas de las cortinas?

Para las manchas sobre cortinas tradicionales compuestas por telas como el algodón o jacquard de color blanco, Ana María Cubides, de Bilym Servicios S. A. S., recomienda limpiar rociando agua oxigenada o espolvoreando un poco de bicarbonato de sodio sobre la mancha, luego aplicar jugo de limón, dejarlo actuar por 15 minutos y retirarlo con agua.



Otro método es aplicar dos cucharadas de vinagre blanco y media cucharada de bicarbonato de sodio. Recuerde nunca aplicar el producto sin haberlo diluido en agua primero, ya que puede manchar la cortina si se aplica directamente. Si las cortinas están dispuestas en áreas donde reciben mucha luz del sol, los materiales como los velos suizos tienden a cristalizarse, por lo tanto descuélguelas cada 15 días.



Para las cortinas dispuestas en los baños, que suelen estar expuestas a niveles muy altos de humedad y, por lo tanto, de moho, se recomienda lavarlas con una solución de agua tibia y blanqueador o bicarbonato, dejarlas en remojo y frotar con un cepillo.



Si no es la cortina del baño, pero se encuentra sobre una pared o ventana que tenga mucha humedad, también puede desarrollar hongos. Para eliminarlos use vinagre.

Con las cortinas modernas, como las persianas o los black-out, lo más recomendable es aspirarlas a la más mínima capacidad posible, una vez por semana.



Estas requieren un cuidado más constante que las tradicionales, ya que están compuestas de materiales vinílicos y vienen microperforadas, lo que hace que la luz del sol las dañe mucho más. Si usted tiene un blackout, Yesid Ramírez, de Ases del Lavado, recomienda aspirarlo y luego limpiarlo con un poco de soda para que quede completamente blanco.

REDACCIÓN VIDA