La pandemia también golpeó la vida de pareja en Colombia

Los confinamientos y las restricciones más estrictas vividas durante la pandemia de covid-19 les han ido pasando factura a muchas parejas, en términos de convivencia y vida sexual



A esa conclusión llegaron los investigadores de la encuesta I-Share, estudio internacional dirigido por la Universidad de Gante (Bélgica) y el London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido), que en Colombia estuvo a cargo de Profamilia e incluyó a 2.444 personas.



Entre los datos más llamativos se cuentan el incremento de las tensiones entre las parejas en la etapa de restricciones más fuertes. Por ejemplo, antes de la pandemia ocurrían una vez o menos al mes para el 48 por ciento, mientras que el 21,2 por ciento dijo que estos episodios sucedían dos o más veces al mes. Este último porcentaje subió al 39 por ciento con las medidas.



Las tensiones con los hijos también crecieron: el porcentaje de quienes tuvieron con ellos dos o más episodios al mes pasó del 19,1 por ciento anterior a la pandemia a un 33,2 por ciento. Entre las mujeres, ese porcentaje pasó del 23,1 al 36,7 por ciento, un aspecto que puede estar ligado al hecho de que buena parte de las labores de cuidado recaen sobre ellas.

Menos vida sexual

Ezequiel López Peralta, es autor del libro 'Guía práctica del erotismo absoluto'. Foto: Cortesía: Ezequiel López Peralta

Se suma a lo anterior que en ese periodo la frecuencia de la actividad sexual entre las parejas se redujo en un 30 por ciento y se registró un aumento del 35 por ciento en la frecuencia de la masturbación.



Además, el 21,6 por ciento de los encuestados dijeron haberse sentido poco satisfechos con su vida sexual antes de la pandemia, un aspecto que empeoró en la primera etapa de la pandemia; para ese momento, el 43,2 por ciento de las personas sentían insatisfacción con esta faceta de su vida.



Durante la presentación de los resultados, Rocío Murad, coordinadora de investigaciones de Profamilia, señaló que un factor que puede estar contribuyendo a esa insatisfacción es el aumento de problemas y disfunciones sexuales (como dolores y pérdida de la excitación), sobre todo entre mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.



Según la encuesta, el porcentaje de afectados pasó de 32,6 por ciento tres meses antes de la pandemia, a 39,6 por ciento.



De acuerdo con Murad, la mayoría de las parejas establecidas durante la pandemia se mantuvieron; el 39 por ciento de quienes no continuaron con estas relaciones dijeron que esta ruptura estuvo relacionada con la pandemia.

Sobre estos resultados, el psicólogo sexólogo Ezequiel López Peralta señala que es probable que las disfunciones no se hayan realmente disparado durante la pandemia, sino que la situación, el estado de irritabilidad, las nuevas condiciones pudieron evidenciar o profundizar las que ya existían: "Antes de la pandemia -dice- en muchos casos estos problemas eran tolerados por la persona o podía compensarlos con la cotidianidad, la vida social, los viajes y otras experiencias, que ya no están. Esa carencia desata. En estos casos las parejas no tienen caminos distintos a trabajar para resolverlos, resignarse o separarse".



El experto señala, basado en su experiencia clínica en esta etapa de pandemia, "que las parejas que se están separando ya venían quebradas desde antes. Esta situación solo fue un empujón". Y agrega que para otras parejas, en cambio, ha sido positiva, dado que les ha permitido ser conscientes de problemas latentes, que se ocultaban tras la cotidianidad, y resolverlos.

Resalta el hecho de que la convivencia permanente en el mismo espacio también complejizó las relaciones en muchos casos, “entre otras razones porque el roce, la presencia constante y el contacto excesivo con el otro acaban afectando la posibilidad de extrañar, de desear estar con el otro”.



En ese orden de ideas, lo primero que recomienda a los miembros de la pareja es que sean conscientes de que hay cosas que no dependen de ellos y que no pueden manejar, como las restricciones y los confinamientos en el marco de esta pandemia.



“En eso tienen que ser comprensivos y entender como pareja; así las cosas, y ahora que medio podemos movernos, es importante que traten de organizar un tiempo, un espacio para la intimidad como pareja, así sean 15 minutos al día; además, a la semana pueden sacar una hora o dos para ellos, y eso incluye organizar para los hijos una actividad diferente. Lograr privacidad requiere un esfuerzo de organización y creatividad”, señala.

