Cinco claves para ser productivo trabajando desde casa

La nueva normalidad ha traído grandes retos y cambios para las personas, entre ellos incorporar nuevos estilos de vida, el mundo laboral no es la excepción ya que el teletrabajo se ha convertido en la modalidad más popular para las empresas y los trabajadores, pero ¿Cómo lograr ser productivo desde casa?



En Colombia esta nueva modalidad ha crecido en un 300% en el ultimo año a causa de la pandemia, mientras en 2018 eran 122.000 las personas que teletrabajaban, según un estudio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), ahora son más de 3 millones de personas las que lo hacen, de esta forma acelerando procesos de transformación digital.

Son bastantes los beneficios de trabajar desde casa, ya que quienes lo hacen consiguen un mayor equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar; logrando optimizar el tiempo y ahorrar dinero. Sin embargo, también se debe estar preparado y adquirir cierta disciplina para alcanzar y superar las metas propuestas.



Por eso Katherine Loaiza, CEO de Go Lab Cosmetics y creadora de más de 11 empresas en diferentes industrias, da algunos consejos para aprovechar el teletrabajo y lograr ser productivos.



1. Crea tu espacio de trabajo. Sólo porque no tengas que ir a una oficina, no quiere decir que debas quedarte en tu cama o frente a la televisión con tu laptop tratando de completar el trabajo. Es importante hacer un espacio exclusivo para trabajar en tu casa, que de aleje de distracciones y te genere tranquilidad, contando con todo lo que necesitas para el día a día. Este espacio es tuyo así que crea tus propias reglas.



2. Establece unas rutinas. Para organizar tu día y optimizar tus tiempos es necesario que te marques un horario con pequeñas rutinas: levántate siempre a la misma hora, establece un horario de comida y divídete el tiempo de la jornada con pequeños descansos. Antes de terminar tu día de trabajo crea un listado con las tareas a cumplir el día siguiente y márcate objetivos diarios, semanales y mensuales. Cada mañana deberás asegurarte de establecer el tiempo de duración de cada tarea e intentar siempre ceñirte a dicho listado.



3. Cambia tu mentalidad. Evitar largas horas de trabajo y tener más flexibilidad en tu horario es muy tentador, pero puede haber repercusiones. Es más conveniente no tener que ir a una oficina, pero eso no puede ser una excusa para no hacer nada.



“Aunque los emprendedores son mejores para trabajar en casa, ser un comunicador proactivo es el “arma secreta” para ser exitoso.



4. Saca tiempo para descansar. Trabajar desde casa no significa que tengas que sacrificar la tradicional pausa del café con los compañeros. Es más, descansar es un aspecto clave de la productividad. A medida que avanza tu jornada te vas encontrando más cansado, por lo que parar y retomar energías es aconsejable. Un breve descanso a media mañana, otro un poco más largo para la comida, y luego otro breve a media tarde es lo ideal. Esto hará mejorar la jornada laboral de manera efectiva sin desconcentrarte.



5. Desconecta del trabajo. Uno de los retos que tienes que marcarte es el de desconectar cuando finaliza la jornada laboral. Hay que diferenciar el espacio de trabajo de tu vida personal y familiar. Cuando se trabaja desde casa, es habitual que olvidemos la noción del tiempo y desatendemos que tenemos un horario. Por eso fíjate un límite y cumple con ese horario.



Con estos tips se lograrán grandes resultados siendo más eficaces en el día a día y disfrutar de los privilegios de trabajar desde casa. Para mas información puedes visitar www.kathedice.com



