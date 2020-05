Organice su espacio para ser más productivo

Transformar el espacio que normalmente se usa para descansar y pasar un tiempo en familia, como lo es el hogar, en un área para trabajar puede ser muy contraproducente si no se tienen en cuenta algunas recomendaciones.

Ómar Plazas, profesional en decoración y diseño de interiores, afirma que lo más importante es el orden. Por lo tanto, el aprovechamiento y disfrute del espacio está en las áreas despejadas, aunque recuerda la importancia de no sacrificar la funcionalidad por lo estético.



Así mismo, asegura que la calidad de vida y, por ende, la de su trabajo está determinada por la organización del espacio: “En la medida que tengamos un espacio limpio, ordenado, con buena circulación e iluminación, nuestra calidad de vida y productividad van a aumentar”. Por lo cual, desde la experiencia de Plazas con el diseño de interiores, si el ambiente donde se decide trabajar desde el hogar es caótico y desordenado, esto afectará el rendimiento en su trabajo.



Aunque es claro que la mayoría de personas se encuentran limitadas por elementos arquitectónicos inamovibles como la ubicación y la composición del espacio, se debe encontrar un equilibrio entre los muebles que se dispongan y el área de movilidad.

Si usted cuenta con una habitación auxiliar que puede usar como estudio, no dude en utilizarla. Pero si debe trabajar desde el mismo espacio donde descansa, como su cuarto (que aunque no es recomendado, algunos no tienen otra opción), procure colocar el escritorio o computador lo más lejos posible de la cama y también evite trabajar desde ella.



Johanna Aguja, diseñadora de interiores, recomienda que si la persona debe compartir su área de trabajo con más personas –sobre todo con niños, que pueden ser motivo de distracción–, prefiera acondicionar un espacio de su habitación como oficina.



A continuación podrá encontrar un paso a paso para seleccionar el espacio ideal y adecuarlo a sus necesidades laborales desde el diseño de interiores.

Paso a paso

1. La iluminación



La mejor luz que existe es la luz natural, por esto busque un espacio donde entre la mayor cantidad de esta luz posible. Si trabaja en las noches, opte por luz blanca en sus bombillos para concentrarse mejor, pues aunque se use mucho para decorar, la luz cálida puede producir sueño.



2. Muebles ideales



Una vez elija su espacio, procure que los muebles tengan la mayor practicidad posible y sobre todo no se fije tanto en el diseño, sino en la calidad y lo cómodo que pueda sentirse, en especial con la silla que decida utilizar, pues en ella pasará horas. Recuerde tomar las medidas antes de comprar los muebles.



3. La composición



La composición es lo mismo que el orden. Es importante que la organización y ubicación de los muebles sea lo más funcional posible. Se recomienda una opción minimalista, ya que ayuda a la concentración, pues solo se dispone de los objetos que en verdad se necesitan.



4. Decoración



Si busca un espacio agradable a la vista e inspirador, opte por escoger muebles que se adapten al color del mobiliario que ya tiene. También, por colores claros y cálidos para pintar las paredes, ya que aumentan la concentración, y si desea, una obra de arte de su gusto para aumentar su inspiración.



5. Respete su espacio



En cuanto sea posible evite usar su espacio de trabajo para realizar otras funciones. Para esto procure separarlo físicamente de otras áreas y afrontar este lugar con la misma actitud que si estuviera en su oficina verdadera, cumpliendo con los horarios y dedicando cantidad y calidad de atención.

¿A qué riesgos se puede enfrentar?

Así tenga el espacio ideal para trabajar, es importante tomar las medidas correspondientes para evitar accidentes o lesiones trabajando desde casa. Andrés Goyeneche, subgerente de Ageso Ltda., especialista en seguridad y salud ocupacional, explica la clase de riesgos que podemos sufrir y los aspectos que debemos tener en cuenta.



Orden y aseo

Para mantener nuestro espacio ordenado, Andrés recomienda tener en mente siempre: eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Un método japonés que garantiza la organización para mejorar las condiciones de trabajo. Con esto logrará, por ejemplo, que el objeto que necesite muy seguido más del 60 por ciento del tiempo lo tenga cerca y lo alcance sin tener que levantarse de la silla.



Riesgos eléctricos y locativos

Para evitar incendios o accidentes se recomienda no usar extensiones eléctricas, sino conectar directo a la pared y comprobar el estado de los cables y de escaleras, baldosas, paredes y puertas. “Evite trabajar en la cama, su computador se puede recalentar y generar un incendio”, aconseja Goyeneche.



Postura correcta y actividad física

La correcta postura a la hora de sentarse a trabajar evita problemas de salud, molestias y dolores articulares. Es importante no permanecer sentado por horas, y es clave que se pare y realice alguna actividad física que, además, genera endorfinas que le ayudarán a reducir el estrés.



La luz y el ruido



Es preferible usar luz natural blanca, pues la cálida produce fatiga visual y cansancio. Si usa audífonos para escuchar música mientras trabaja, recuerde que lo recomendable es un volumen máximo de 80 decibeles y por cortos tiempos, más de ocho horas produce fatiga auditiva. Prefiera los parlantes del computador.



Salud mental

Un aspecto en el que poco se piensa, dice Goyeneche, es la importancia de mantenerse saludables mentalmente. Afirma que con el encierro, muchas personas pueden sentir como si se hubiera acabado el mapa y solo queda incertidumbre. “Una persona puede contar con el mejor espacio, la mejor luz natural y la mejor organización, pero si no se encuentra estable mentalmente, es imposible que sea productivo”, afirma Andrés.



La angustia se genera, primero, por el miedo a contagiarse y, segundo, por la presión de rendir igual en el trabajo. Goyeneche aconseja que “las empresas informen y sensibilicen a las personas acerca de que la enfermedad existe y se puede controlar con las precauciones correspondientes”, y también “proporcionarles un seguimiento psicológico a los trabajadores con tendencia a la ansiedad, depresión o con trastornos compulsivos”.