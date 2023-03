Según la tradición católica, el Ángel de la guarda de cada persona tiene la misión de protegerlo y cuidarlo. Además, de ayudarlo en cualquier situación de dificultad o necesidad.



Según la iglesia, cada vez que nace un niño, nace también otro Ángel, el cual Dios le asigna cuidar y defender al infante que ha nacido con él. Por tal razón, el Ángel de la guarda también es llamado Ángel custodio, pues se encarga de custodiar y apoyar a su niño durante toda su vida.

Con esta oracion, usted podrá, pedir protección y entregar sus peticiones. Foto: iStock

Los niños y adultos pueden disponerse a rezar esta oración en cualquier momento, pues el Ángel de la guarda está acompañando a la persona en cualquier circunstancia; si tiene algún miedo o tipo de problema que no pueda controlar, puede recurrir a su Ángel y a la oración para sentirse mejor y lo llene de sabiduría para tomar decisiones acertadas y hacer el bien al prójimo.



Algunos padres les han enseñado desde pequeños a sus hijos a decir y recordar esta oración antes de dormir, esto se hacía para que el niño tenga presente que no debe tenerle miedo a la soledad y a la oscuridad que vivía en su cuarto, porque el Ángel que Dios le asignó al nacer siempre estaba ahí para quitarle cualquier susto.

Aunque el Ángel siempre esté cerca, al infante se le puede olvidar esta presencia, por ende, es importante que puedan sentirlo para dejar todo miedo a un lado.



Este Ángel, según la religión, puede ser una compañía muy importante en la vida de los niños, para ayudarlos en su crecimiento, repercutiendo en su vida como adultos, pues rezarle al Ángel de la guarda puede ser un primer paso para relacionarse con Dios y con la protección divina. Por ello, colocamos la oración, para que la aprenda, por si no la sabe, o se la enseñe a sus hijos y se puedan comunicar con su Ángel de la guarda para recibir protección.

Oración al Ángel de la guarda:



Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, no me desampares , ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María.

Redacción ALCANCE DIGITAL