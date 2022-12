San José constituye uno de los tres pilares que componen lo que la Iglesia católica denomina la sagrada familia.



El padre putativo de Jesús ha encargado el modelo de paternidad y representa los valores de este credo.



A pesar de su importancia en la vida de Jesús, no fue sino hasta el 8 de diciembre de 1870, que el papa beato Pío IX proclamó a San José como patrono de la Iglesia católica mediante el decreto Quemadmodum Deus.



El Papa Francisco, en la celebración de los 150 años de esta proclamación, calificó a San José como un padre amado; padre en la ternura; padre en la obediencia; padre en la acogida; padre de la valentía creativa; padre trabajador y padre en la sombra.



Le puede interesar: (La oración a San Miguel Arcángel para la protección y la prosperidad)

“La grandeza de San José –recuerda el Papa– consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús”.



La devoción hacia esta figura destacada en la doctrina católica ha derivado en celebraciones como el 19 de marzo, en el que se conmemora su solemnidad, y hay millones de fieles en el mundo que lo veneran fervientemente.

¿Por qué consagrarse a San José?

Facebook Twitter Linkedin

San José representa la figura paterna en la sagrada familia y por ello, muchas personas que atraviesan dificultades en su núcleo. Foto: iStock

El acto de consagración a San José requiere meditación, preparación y oración. "El Acto de Consagración te ayuda como cristiano a continuar con tu compromiso bautismal de seguir los mandamientos de Dios", explica el portal Hozana.



Este acto es muy popular entre los devotos, especialmente entre aquellos que piden por sus hogares, pues es considerado el guardián de la familia. San José es también santo patrono lo que lo confiere de una dignidad especial.



Hay varias formas de hacerlo. Algunos se preparan durante 33 días con una guía, otros lo hacen a través de grupos y otros lo incorporan a su vida diariamente por medio de la oración.



Según el portal católico se puede comenzar en cualquier momento, pero se recomienda que el último día sea rezado en la fiesta de San José el 19 de marzo o el 1 de mayo.



Una de las oraciones más conocidas a santo es compartida por la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa en su página web.

Oración de consagración a San José

Señor Jesús, venimos a solicitar la ayuda y la protección de San José, para confiar su solicitud paternal sobre nuestra Iglesia, sus sacerdotes, sus diáconos, sus consagrados, todas las familias y todos sus miembros.



San José, casto esposo de la Virgen María, ayuda a las parejas a reencontrar el fervor de su primer amor y la gracia del sacramento con el que se donaron mutuamente. Asístelos para superar los conflictos, ábrelos al perdón recíproco.



Confiamos a tu paternal solicitud a las parejas estériles. Protege a los prometidos en su deseo de darse uno al otro, en el respeto de cada uno y en toda libertad. Que su corazón se abra ampliamente a acoger a los niños que nacerán de su amor.



San José, padre adoptivo de Jesús en Belén, enséñanos a defender la vida humana desde la concepción. Te confiamos a todos los seres que han sido asesinados en el seno de sus madres, la angustia de las mamás, la inconsciencia trágica de quienes han practicado un aborto.



Tú que has protegido a Jesús de la masacre de los Santos Inocentes, haz que nosotros y nuestras autoridades seamos protectores de la vida humana. Protege a los huérfanos y a los niños ante los comportamientos violentos y torcidos de los adultos.



San José, Patrono de la buena muerte, haz que nos dispongamos a encontrar con toda tranquilidad al Señor el día que nos llame a dejar esta tierra. Libera a nuestra sociedad de la tentación mortífera de practicar o promover la eutanasia y el suicidio.



San José, guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de nuestras familias. Te imploramos, por el ejemplo de tu valentía y de tu docilidad al Espíritu Santo, que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades educativas y familiares que se les has confiado.



Lea también: (Quién era María Berenice, la monja colombiana beatificada por el Papa)



Te pedimos que podamos enseñar la fe a nuestros niños comenzando por nuestra manera de vivir. Por la oración de San José, Señor, bendice a todas las familias de la tierra, bendice a todas las comunidades, bendice y protege a nuestro país.



San José, en el tiempo de la prueba, recordamos que tú encontraste al Niño Jesús tras varios días de haberlo buscado angustiosamente. A la hora de la duda y en medio del desaliento, ven en nuestro auxilio para buscar a Cristo sin cesar y encontrarlo.



Confiamos a tu intercesión la situación de los cristianos perseguidos, en particular los de Medio Oriente, protégelos de todas las formas de terrorismo, la violencia y la guerra civil en Siria.



San José, servidor prudente de Jesús y María en las rutas del éxodo, haz que seamos cercanos a los excluidos, a los errantes, a los extranjeros. Ayúdanos a comprender que el amor no tiene fronteras y que cada uno de nosotros es responsable de nuestros hermanos y hermanas.



San José, humilde artesano de Galilea, te confiamos nuestra profesión, con la cual y para la cual trabajamos, también te confiamos a los que no tienen empleo ni recursos.



Enséñanos a santificarnos y a santificar al Señor mediante nuestro trabajo. Ayúdanos a compartir sus frutos. Y a ti que cubriste las necesidades materiales de la Sagrada Familia, ponemos bajo tu mirada la vida temporal de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestras diócesis.



San José, doctor del silencio en el seguimiento de Jesús, te presentamos la vitalidad misionera de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras familias, de nuestras comunidades.



Te suplicamos fervientemente que hagas surgir una nueva generación de testigos del Evangelio. Por tu oración, suscita vocaciones sacerdotales y religiosas.



Sostén la fidelidad de las personas que se han consagrado mediante los consejos evangélicos, así como el compromiso misionero de las familias en el corazón de nuestro mundo.



San José, en este día, te consagramos a la Iglesia, nuestras familias y nuestras comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.



Amén.

Más noticias

- El Papa: 'El belén recuerda una Navidad distinta a la consumista y comercial'

- San Isidro: investigadores reconstruyen cómo pudo haber sido su rostro

- ¿Jesús era trans? La teoría de decano de prestigiosa universidad de Inglaterra

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS