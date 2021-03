La realidad de ser dentista durante la covid-19 / Opinión

No hay día que pase en mi consultorio sin ver el daño que la gente está sufriendo en dientes y encías a causa de las restricciones derivadas de la covid-19 durante este año.

Doce meses después del inicio de la pandemia, la gente aún tiene dudas a la hora de acudir al dentista y, de hecho, en muchos casos, cuando finalmente se deciden a hacerlo, ya es demasiado tarde.



Nos enfrentamos a una época de reticencia hacia la práctica dental que aparece haberse adueñado del mundo; lo cierto es que, hasta que no consigamos salir realmente de la pandemia, es posible que no podamos entender lo mucho que la covid-19 ha afectado a la salud bucodental de la población.



En este sentido, lo que mis compañeros y yo estamos ya viendo en nuestros consultorios da indicios de algunas tendencias cuanto menos inquietantes.



En los primeros días del primer confinamiento del año pasado, en Colombia y en muchos otros países, solamente estaban permitidos los tratamientos de emergencia; de entre los pacientes que acudieron a mi consultorio, muchos sufrían dolor dental agudo a causa de tratamientos inacabados o que se habían retrasado.



Las visitas de esas personas acabaron con una extracción o un tratamiento endodóncico, lo que incluye la extracción de tejido pulpar, el relleno o modelado del conducto radicular, la obturación del espacio del conducto radicular o la colocación de una restauración permanente para la pieza dental.



Durante ese período, la gente tenía miedo de salir de casa, lo que se tradujo en un rechazo a programar visitas para revisiones por parte de nuestros pacientes habituales, y también en el retraso de tratamientos pendientes para otros pacientes.



Desde mayo del año pasado, la mayoría de consultorios dentales de Colombia han podido retomar su actividad, adhiriéndose a estrictos protocolos higiénicos.



Además, en la mayoría de los países, las tasas de infección por SARS-CoV-2 entre los profesionales del sector han sido sustancialmente inferiores a las de otros profesionales sanitarios.



A pesar de ello, el miedo subyacente generalizado de la población a contagiarse por la covid-19 ha provocado que los pacientes de bajo riesgo tiendan a retrasar sus revisiones y solo concierten visitas cuando ya han empezado a sentir dolor o ya hay infecciones que requieren tratamientos complejos.

Asimismo, los pacientes que requieren una revisión dental entre cada tres y seis meses claramente también han retrasado sus visitas durante casi un año.

Entre esas personas, se incluyen a pacientes que consumen tabaco, mujeres embarazadas, personas con diabetes, aquellas que son más propensas a sufrir enfermedad periodontal, personas con una respuesta inmunitaria débil a infecciones bacterianas y aquellas que suelen tener caries y acumulación de placa bacteriana.



Es posible que los pacientes de alto riesgo tengan más problemas relacionados con la enfermedad periodontal o las caries y que, si no reciben tratamiento, estas afecciones puedan desembocar en problemas de salud más amplios relacionados con cardiopatías, enfermedades respiratorias, diabetes, partos prematuros y osteoporosis.



Durante el último confinamiento en Colombia el pasado enero, atendí a unos 10 pacientes que entraban dentro de esta categoría de alto riesgo. La gravedad de la situación viene por el hecho de que cuando vinieron a mi consultorio, no fue solo debido a un único problema, sino porque se les habían juntado tres o cuatro complicaciones a la vez por haber dejado pasar demasiado tiempo entre revisiones.



Algunos de estos pacientes tenían caries que hubieran podido tratarse con un simple empaste, pero, como fueron retrasando su visita, muchos llegaron con periodontitis apical y abscesos que requerían tratamientos mucho más sofisticados.



Otros pacientes llegaron a mi consultorio con enfermedad periodontal grave. Las personas de alto riesgo necesitan hacerse una limpieza dental entre cada tres y seis meses para eliminar la acumulación de placa bacteriana, ya que, si no, se arriesgan a la pérdida permanente de piezas dentales.



Obviamente, no hay por qué llegar a ese extremo. Al igual que sucede con muchas enfermedades no transmisibles, gran parte del dolor y el sufrimiento provocados por las enfermedades bucodentales se puede evitar, no solo en épocas mejores, sino que creo que incluso en una pandemia.



Para empezar, un buen punto de partida sería superar esa reticencia hacia la práctica dental provocada por la covid-19.



Está claro que, de momento y en un futuro previsible, seguiremos conviviendo con el nuevo coronavirus, incluso aunque muchos países estén plenamente vacunados a finales de año. A pesar de todo, hasta que lleguemos a ese punto, la posibilidad de que haya restricciones y confinamientos ocasionales sigue siendo una realidad.



Si bien entiendo el miedo justificado que la gente tiene de contagiarse de la covid-19, creo que por nuestra parte podemos hacer mucho más para convencer a la población de que, incluso durante la pandemia, ir al dentista resulta seguro.



No cabe ninguna duda de que etiquetar la profesión dental como profesión de alto riesgo al principio de la pandemia insufló miedo entre muchas personas y, tal como he podido ver en mi propio consultorio, cambiar esa mentalidad ha sido algo muy complicado.



Sin embargo, actualmente disponemos de nuevos datos que deberían ayudarnos a disipar esos miedos y a animar a la gente a que no sacrifique su salud bucodental.



En ese sentido, el año pasado la Asociación Dental Estadounidense (ADA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de una encuesta donde se indicaba que menos del 1 por ciento de los dentistas de los Estados Unidos había dado positivo por covid-19.



Por otro lado, un estudio intermedio más reciente apunta que, en países como Colombia, España y Portugal, los profesionales dentales han tenido tasas de infección sustancialmente inferiores a las de otros profesionales sanitarios.



La verdad es que nada de esto nos sorprende ni a mí ni a mis compañeros: incluso antes de la pandemia, nos regíamos por estrictas medidas de prevención y control de infecciones, y siempre llevábamos mascarilla, guantes y gafas protectoras cuando atendíamos a nuestros pacientes. Actualmente, ese material también nos protege del posible contagio de la covid-19.



Las medidas de seguridad que en estos momentos se recomiendan debido a la pandemia —como la desinfección de todos los artículos y aparatos asistenciales, la esterilización y una buena higiene de manos— han sido siempre el pan de cada día en mi consultorio. De hecho, en la práctica de nuestra profesión siempre se han tomado precauciones universales que nos permitieran atender a pacientes con enfermedades “invisibles” como la hepatitis o el VIH.



Me considero experta en control de infecciones, y creo que mis compañeros de profesión también se perciben a sí mismos de esa manera. Desde este momento y si queremos prevenir aún mejor las enfermedades bucodentales ahora y de cara al futuro, se debe reforzar el mensaje fundamental de salud pública de que los profesionales de la salud bucodental velamos por nuestros pacientes mediante estrictos protocolos de prevención de las infecciones.



*La doctora María Fernanda Atuesta Mondragón es miembro del Consejo de la FDI World Dental Federation y presidenta de la Federación Odontológica Colombiana.

