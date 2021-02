¡La felicidad por existir! / De tu lado con Álex

‘Haz lo que te haga feliz, mi corazón’, ‘Estudia algo que te haga feliz, mi vida’, ‘Nosotros solo queremos que seas feliz, gordita’, ‘Hijo, cásate con la persona que te haga feliz’. Estas son un ejemplo de frases que comúnmente les decimos a nuestros hijos. Se las decimos con todo el amor pero con poco fundamento.



(Lea también: Padres 'perfectos' / De tu lado con Álex)

Si la búsqueda de esa tan anhelada felicidad implica tres cambios de carrera, cinco puestos laborales en unos meses o tres divorcios tormentosos, no importa. Pareciera que lo único esencial es la búsqueda. Pero les pregunto: ¿quién les está explicando a los jóvenes qué es la verdadera felicidad y cuándo sabemos si la hemos logrado?



Tristemente, les insistimos a nuestros hijos en “que sean felices” y que tomen todas sus decisiones basadas en esa tan anhelada emoción, pero no les explicamos qué es ni les damos ejemplo de lo que implica.



(Lea también: San Valentín: la excusa perfecta para compartir con nuestras mascotas)



Quizás porque nosotros mismos no lo sabemos. Lo decimos porque es lo políticamente correcto, pero pocos comprendemos la dimensión.



Tal vez porque en generaciones pasadas nunca nos preguntaron si estábamos felices. No creo que por falta de amor ni de interés, sino porque asumían que éramos felices simplemente por existir.



La felicidad no implicaba una búsqueda permanente, era un estado de ser. Era un sentimiento ligado a vivir plenamente las cosas pequeñas de la vida: comer en familia, estudiar, jugar con los amigos y gozar de buena salud.



(Lea también: Regreso a clases: ¿qué dice la ciencia sobre los contagios en niños?)



Los jóvenes de hoy piensan que ‘felicidad’ es tener todo lo que quieren, en el momento exacto que lo quieren y de la exacta manera como lo quieren. No la asocian con amor propio, responsabilidad, compromiso, aprendizaje, ni mucho menos con el agradecimiento por existir. Creen que es satisfacción inmediata.



No les enseñamos a cuestionarse ni a que se responsabilicen por sus decisiones, sino que les acolitamos que boten todo por la borda si no cumple con su idealización del camino a la felicidad.



Debemos darles a nuestros hijos ejemplo de que la felicidad no es una finalidad, sino una actitud que se decide a diario. No depende de lo que pasa por fuera, sino de lo que pasa por dentro de nosotros.



(Lea también: La sonda emiratí Hope entró con éxito en la órbita de Marte)



Sin duda es un equilibrio de trabajo duro, de sueños grandes, pero ante todo de mucho agradecimiento por el placer de estar vivo.



Si entienden esto, tendrán las herramientas para serlo, así no estudien lo que quieren, no se casen con la persona perfecta ni tengan la vida ideal. Entenderán que es importante dejar de lado la búsqueda de la felicidad para simplemente serlo.



ALEXANDRA PUMAREJO