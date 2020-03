Coronavirus crea nuevos saludos en el mundo, sin besos ni abrazos

Rechazar una mano tendida -sin pasar por grosero-, evitar el beso y el abrazo, o saludarse con los pies, son los nuevos comportamientos sociales que se están adoptando en varios países del mundo frente a la epidemia del nuevo coronavirus.



Sylvie Briand, alta funcionaria de la OMS, retuiteó un dibujo que muestra las formas alternativas de saludarse, incluidos el "footshake" (saludo con el pie) y el codo contra codo.

CHINA



En Pekín letreros rojos piden a la gente no intercambiar apretones de manos sino a unir las propias en señal de saludo. Por altavoces, se recomiendan hacer el gesto tradicional gong shou, palma en el puño, para decir hola.



En Wenzhou, una de las ciudades más afectadas, dos oficiales rechazaron sonrientes la mano que les tendía un periodista de la AFP, prefiriendo intercambiar un "toque de codo".



IRÁN



En Irán, donde el lema "No te doy la mano porque te quiero" se multiplica, se desarrolla una manera de saludarse entre hombres (en la República Islámica no es conveniente estrecharse la mano entre personas de sexos opuestos) que consiste en adelantar el puño cerrado hacia el otro, que hace lo mismo sin que los dos puños entren en contacto.



Un video viral en las redes sociales muestra a tres hombres, dos de los cuales llevan una mascarilla y tienen las manos en las bolsillos, que se saludan alegremente tocándose unos a otros los pies: el "footshake".



FRANCIA



Desde hace algunos días, los periódicos abundan en consejos sobre los nuevos comportamientos a adoptar para reemplazar los apretones de mano y los besos. Recordando que el saludo de mano es relativamente reciente, de la Edad Media y además muy occidental, un experto en modales entrevistado en varios medios de comunicación, Philippe Lichtfus, insiste en la importancia de "mirar" a la persona que se saluda.



BRASIL



El Ministerio de Salud recomendó a los brasileños que no compartan las bombillas de metal usadas para beber el tradicional mate, o chimarrao, una bebida muy popular en Sudamérica. El beso, "aunque no sea en la boca", también es totalmente desaconsejable.



NUEVA ZELANDA



Varias instituciones abandonaron el "hongi", un saludo tradicional maori en el que dos personas se pegan la nariz y la frente. La Universidad Politécnica WelTec de Wellington remplazó el "hongi" par la "waiata", un canto maori, para la ceremonia de bienvenida de los nuevos estudiantes.



ALEMANIA



Ejemplo de los nuevos comportamientos sanitarios y sociales, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, rechazó el lunes estrechar la mano tendida de la canciller Angela Merkel. Ambos se rieron.



ESPAÑA



A poco más de un mes de la semana santa a inicios de abril, los besos a la Virgen podrían prohibirse. "Es una de las medidas sobre la mesa", según un responsable de Salud, Fernando Simón. Durante la semana santa, fundamentalmente en España, las procesiones católicas se celebran en todo el país, donde miles de fieles se apresuran a tocar, particularmente, las manos y los pies de la Virgen o de los santos para pedirles protección.



RUMANIA



En Rumanía, el temor al nuevo coronavirus corre el riesgo de estropear la celebración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. El secretario de Estado en Salud, Nelu Tataru, aconsejó a los hombres no besar más a las mujeres a las que ofrecen un ramo de flores y un amuleto de la suerte (el "Martisor"), como manda la tradición a principios de la primavera. "Ofrecemos flores, pero sin besos", recomendó. Por su parte, la poderosa Iglesia ortodoxa, mayoritaria en este país, autorizó a los fieles a dejar de abrazar los íconos en las iglesias y a usar una cuchara desechable para la comunión.



HOLANDA



En los Países Bajos, donde ahora está prohibido dar la hostia en la boca, las diócesis no han pensado en todo: según el diario de referencia De Volkskrant, en la misa del domingo en una iglesia de Amsterdam, la canasta de la limosna se transmitió de mano en mano, como de costumbre.



LÍBANO



"Footshake" también en Líbano, donde un video viral muestra al cantante Ragheb Alama y al comediante Michel Abou Sleiman, alegres, golpearse los pies cuatro veces haciendo el sonido de un beso con su boca.



AUSTRALIA



El ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, Brad Hazzard, invitó a los australianos a "darse palmaditas en la espalda en lugar de darse la mano".



