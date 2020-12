Navidad: Bocados para dejar de pecar, rezar y empatar

Virtuales, en horarios diferentes a los habituales y con bocados que siguen las tendencias de bienestar que se dispararon con el advenimiento del Covid-19, las novenas navideñas se acompañan este año de los postres, las golosinas y los amasijos tradicionales de esta época, pero esta vez, aliados de una alimentación consciente y saludable.



(Le puede interesar: Manual para una Navidad con menos riesgo de contagio)

Las búsquedas en internet relacionadas con "alimentos" y "recetas" ha crecido el 75% y 86%, respectivamente, frente al 2019 según Google Coronavirus CPG & Retail Insights Colombia.

Ya no se trata de hacer dieta todo el año para desaforarse en las celebraciones decembrinas ni de ver a los pasabocas y bocados como el enemigo público (y del contorno de la cintura), ya que el auge de la alimentación limpia, libre de azúcares y harinas refinadas e ingredientes ultraprocesados también contagió a las llamadas ‘onces’ o ‘mediasnueves’.



Así lo demostró el estudio State of Snacking, realizado por Mondelēz International y la empresa especialista en encuestas The Harris Poll para indagar sobre el consumo de snacks a raíz de la pandemia; según su análisis de encuestas a 6.292 adultos alrededor del mundo, la covid-19 incrementó el consumo de snacks de una forma más consciente debido a un mayor interés de la gente por su bienestar y su salud.



(Lea también: Así se vive la Navidad en tiempo de pandemia)



Si bien será eterno el debate entre los especialistas de la salud y la alimentación sobre la necesidad o no de incluir dos pequeñas dosis diarias de combustible entre las comidas principales, lo que sí es claro es que el consumo de un refrigerio saludable y de manera consciente aumentó este 2020.



De acuerdo con la medición de State of Snacking, el 57% de los consultados afirma que cuando come snacks lo hace conscientemente, el 66% tiene más control sobre el tamaño de las porciones y el 64% es más cuidadoso con los tentempiés que su cuerpo necesita.

Natilla propuesta por la chef Denise Monroy. Foto: Particular

Dos clásicos a base de plantas

Denise Monroy, chef y creadora del restaurante Elektra (el imperio del punk y la cocina a base de plantas) presenta a la dupla infalible del pasabocas decembrino: la natilla y los buñuelos, pero a su exquisito estilo vegetal.



Para la natilla se requieren:

2 tazas de leche vegetal; pueden ser de almendras o de coco (ojalá que tengan toda su grasa).

½ taza de almidón de maíz, yuca o papa. (El de yuca dará una textura más suave pero menos firme).

1 cucharada de mantequilla de almendras o aceite de coco.

2 tazas de panela o azúcar de coco.

4 astillas de canela.

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional).

Una pizca de sal.

Como toppings se pueden usar coco en hojuelas, nueces o uvas pasas.



Preparación:

1. Mezclar una taza de leche con el almidón en un bowl, disolver y reservar.

2. Mezclar la otra taza de leche con la panela, las astillas de canela, el aceite o la mantequilla

y llevar a una olla a fuego medio; revolver e infusionar hasta que rompa hervor.

3. Apagar y adicionar a la mezcla del almidón; llevar de nuevo al fuego por 20 minutos sin

dejar de revolver hasta que al pasar la espátula se sienta la mezcla cremosa y se vea el fondo

de la olla.

4. Agregar los toppings y retirar del fuego.

5. Llevar la mezcla a un molde y refrigerar por 2 horas.



Y los buñuelos punkeros necesitan:

250 gramos queso de almendras, de coco o de cabra (ojalá, fresco).

250 gramos de fécula de yuca.

Una pizca de sal.

1 gramo de polvo para hornear.

1/2 cucharada de miel o endulzante de su preferencia, puede ser estevia..

Opcional: para las personas que consumen huevos, 1 huevo.

1/4 taza de leche de almendras o de coco.

Aceite para freír, puede ser de coco.



Preparación.

1. Llevar a un bowl el queso y ablandarlo con las manos; agregar la miel o la estevia y el almidón de yuca y mezclar con las manos.

2. Si consume huevo y lo incluirá, este será el momento de hacerlo; adicionar el polvo para hornear, la sal y la leche y amasar hasta que la mezcla esté bien incorporada.

3. Refrigerar por 15 minutos.

4. Calentar el aceite fuego medio, armar los buñuelos y freír hasta que doren.

5. Retirar del fuego y, si lo desea, puede rellenarlos de mermelada o arequipe.

Cheesecake de yogurt de coco y vainilla Foto: Particular

Novenas so‘fit’sticadas

A base de leches y derivados enriquecidas con whey protein, es posible preparar deliciosos, saludables y sencillos postres como los que sugiere la nutricionista Johanna Molina:



Proteína de banano con chocolate y almendras.

Ingredientes:

600 ml. de alimento lácteo con adición de proteína sabor a banano.

1/2 taza de chocolate amargo.

4 cucharaditas de chía.

4 cucharaditas de almendras fileteadas y tostadas para decorar.

Preparación:

1. Mezclar en un bowl el alimento lácteo con adición de proteína con el chocolate derretido y la chía.

2. Dejar reposar en el refrigerador hasta que la chía se hidrate, por lo menos hora y media.

3. Poner en vasos medianos y decorar con almendras fileteadas (también puede incluir frutas frescas, si desea).



Cheesecake de yogurt de coco y vainilla

Ingredientes:

Para la base: 2 cucharadas de granola.

Para el relleno: 60 gramos de yogurt descremado sabor a coco y vainilla y 50 gramos de queso ricota.

Para el topping: 3 cucharadas de mermelada sin azúcar.

Preparación:

1. En un molde para postre, colocar de fondo la granola que quede bien compacta.

2. Mezclar el yogurt con sabor a coco y vainilla con el queso ricota hasta lograr cremosidad e incorporar al molde.

3. Para la cobertura, puede preparar su propia mermelada triturando la fruta, incorporándola en una olla pequeña con 2 tazas de agua y endulzante y revolviendo a fuego lento.

4. Una vez esté fría la mermelada, adicionarla como topping del cheescake que podrá consumir inmediatamente o tras una hora de refrigeración.



Mugcake de yogurt de frutos rojos

Ingredientes:

2 claras de huevo.

50 gramos de yogurt de frutos rojos.

25 gramos de harina de avena

½ cucharadita de levadura.

½ taza de fresas.

Preparación:

1. Batir las claras a punto de nieve y añadir el yogurt de frutos rojos, la harina, la levadura y las fresas picadas en trozos pequeños, mezclar todo hasta lograr homogeneidad.

2. Llevar la mezcla al microondas durante 3-4 minutos.

3. Desmoldar y decorar con topping de yogurt de frutos rojos y las fresas picadas.



Pilar Bolívar @lavidaentenis | Fotografías: Cortesías