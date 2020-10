No pierda la oportunidad de vivir en el hoy, con lo bello que nos trae

“Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre; pero muchas veces miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros”. Helen Keller, escritora, oradora, activista política.



La situación que millones de personas viven hoy en el mundo no se puede describir de otras maneras sino como desalentadora, difícil y triste. Esta es una realidad que no se puede negar, suprimir ni ocultar. Pero, al mismo tiempo, no me considero una idealista al creer que así como hemos tenido que afrontar esas dificultades, también se nos están presentando grandes oportunidades (si nos abrimos a la posibilidad de verlas).



Millones de personas andan tristes o melancólicas porque la vida como la conocían ya no existe, y poco a poco se van dando cuenta de que esa vida nunca volverá a ser la misma. Muchos se quedan rumiando incesantemente sobre los recuerdos de lo que podían hacer, de lo que tenían y lo que perdieron.



Sin embargo, la tristeza más dañina quizá no sea por el hecho de que no volveremos a lo de antes, sino porque quedemos tan apegados a los recuerdos y a lo que teníamos que ya no sepamos cómo avanzar y valorar lo que tenemos en el presente.



Las personas que se apegan al sentimiento de que ‘todo tiempo anterior fue mejor’ pierden la oportunidad de vivir en el hoy y de enfocarse en las bellezas que muy probablemente tienen frente a sus ojos.



No puedo especificarle a cada uno de ustedes qué sería eso tan lindo y maravilloso que hay debajo de sus narices, pero sí puedo invitarlos a tomarse unos minutos para buscarlo. También les aseguro que del pasado no quedó nada, solo los recuerdos. No hay pucheros, fotos ni pataletas que devuelvan el tiempo en el reloj.





Además, piensen que posiblemente el tiempo pasado tal vez ni siquiera ha

ya sido mejor. Está comprobado que los recuerdos de la mayoría de los seres humanos son distorsionados por las emociones que esos recuerdos conllevan, pero no necesariamente son acertados. Muchas veces preferimos quedarnos en ‘modo retro’ para evitar actuar asertivamente y asumir los retos del presente.



Es hora de entender que el hoy es lo único que tenemos certero y que si nos seguimos aferrando a todo lo que la pandemia se llevó, ¡nos quedaremos sin el ayer y sin el infinito potencial del hoy!

ALEXANDRA PUMAREJO@DeTuLadoConAlex