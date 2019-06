Mascotas deben ir al quirófano por salud y no por estética

Usualmente cuando una mascota visita el quirófano se debe a temas de salud o preventivos que buscan evitar que la vida del animal esté en riesgo.



Sin embargo, en muchas ocasiones el motivo de visita es estético, en cuyo caso, actualmente en el Congreso colombiano fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca que este tipo de prácticas sean consideradas como maltrato animal.

La Ley 1774 de 2016 decretó que los animales son seres sintientes y no cosas, y por lo tanto deben recibir protección contra cualquier tipo de sufrimiento infligido por los seres humanos.



De acuerdo con eso, el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada presentó la ponencia para que el corte de cola, orejas, uñas, cuerdas bucales, dientes o cualquier otro tipo de mutilación, que no sea estrictamente por motivos médicos o curativos, sea considerado como un atentado en contra del bienestar animal, ya que ponen en riesgo la integridad física y etológica de las mascotas.



La evolución ha permitido que los perros hayan pasado de ser animales de trabajo a ser considerados parte de la familia. En la antigüedad, los perros, descendientes naturales de los lobos, acompañaban al hombre en labores de caza y transporte, y sus características físicas eran ‘mejoradas’ a través de cruces genéticos o cirugías como el corte de cola u orejas; sin embargo, en la actualidad, al convertirse en nuestros amigos más fieles, ya no desempeñan estas labores y por lo tanto no deben ser sometidos a dichas intervenciones, que hasta el momento eran comunes no solo en Colombia sino en otros países en donde no se encontraban prohibidas.



¿Por qué se dan las mutilaciones?

Principalmente, las cirugías estéticas se realizaban en perros de raza que debían cumplir con ciertos estándares y características físicas para participar de concursos caninos. Lamentablemente, esta práctica se extendió y empezó a realizarse en todas las mascotas, llegando, incluso, a niveles excéntricos como tintes de pelo para perros, cirugía de cuerdas bucales para evitar ladridos, extracción de piezas dentales para evitar mordeduras, extirpación de uñas para evitar que destruyan los muebles o rayen el piso, implantes testiculares en perros que han sido castrados, entre otras.

En la actualidad...

Muchos médicos veterinarios consideran que las mutilaciones son procedimientos que generan un dolor innecesario al animal y que, si bien dichas intervenciones se realizan con anestesia (local o general), el postoperatorio puede acarrear dolor y el animal sufrirá después de ello.

Por lo tanto, rechazan la realización de dichas cirugías por motivos éticos. Países como Brasil, España, Portugal, Francia, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, entre otros, ya consideran ilegal el corte de orejas y también el de las colas de los perros.

Argumentos a favor

Para conservar los estándares que cada raza tiene dentro de la Federación Cinológica Internacional (FCI). Esta organización fue creada el 22 de mayo de 1911 y es la encargada de “velar” por que cada perro cumpla con las características propias de las 349 razas que se encuentran registradas.



Cumplir con dichos estándares les permite a los perros participar en las exposiciones internacionales de belleza y a sus criadores ser reconocidos como miembros de dicha federación para cada raza.



También las cirugías estéticas son permitidas cuando van encaminadas a mejorar la salud de las mascotas, como, por ejemplo, levantamiento de párpados en perros que sufren de conjuntivitis por tenerlos caídos, cirugía para corregir defectos como el labio leporino, cirugías para que los perros braquicéfalos (como el bulldog inglés, el bulldog francés, el pug, etc.) puedan respirar mejor, entre otras.

Argumentos en contra

La cola y las orejas son herramientas que le permiten a los perros expresarse. A través de ellas alertan a los demás individuos, manifiestan comportamientos de atención, agresividad, así como felicidad y placer. Mutilarlas es privarlos de una parte importante de su comunicación.



El corte de cuerdas bucales o la extirpación de las garras o uñas pretenden corregir, a través de procedimientos quirúrgicos, los problemas comportamentales de los peludos, debidos a una incorrecta educación o socialización con el entorno.

Los tenedores de animales de compañía deben aceptar a sus mascotas tal y como son.

GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO