Niños y adolescentes irán al Congreso a hablar del Plan de Desarrollo

Niños, niñas y adolescentes de nueve departamentos del país visitarán el Congreso este miércoles para ver cuál es su papel en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y también dejar sus opiniones al respecto.

Los niños, que viajan desde Nariño, Cauca, Valle, Arauca, San Andrés, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Atlántico, ya tienen una cita para este miércoles para hablar con congresistas y representantes del Gobierno sobre sus derechos y cómo están garantizados en el PND y en los planes sectoriales.



“Quiero conversar con ellos para que le den la importancia a nuestras necesidades. Para que en el Plan de Desarrollo quede incluido que no queremos más violencia contra los niños, ya que se están presentando muchos casos y queremos que esto pare ya”, dice Sheley Ricardo Rentería, un estudiante de 13 años de Montería.



Otra de las solicitudes de los jóvenes es tener más espacios recreativos, que sirvan para su formación. “Desde que fui seleccionada para estar en el encuentro he estado preguntando a los jóvenes de la isla qué quieren que comente a los congresistas sobre lo que requerimos. Quieren más espacios seguros donde puedan hacer teatro, bailar. También voy a mencionar la situación de las madres cabeza de familias, cuyos hijos necesitan educación y servicios de salud. Sé que el Congreso tiene posibilidad de incluir esto en el Plan de Desarrollo, por eso es importante ese espacio”, explica Shalwander Martínez, una joven sanandresana de 15 años, estudiante de grado 11.



NiñezYA, que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la niñez, convocó este espacio con el fin de que menores de regiones tengan voz en el proceso que se está surtiendo en el Congreso para la aprobación del PND, el documento que traza la ruta de Colombia entre 2018-2022.



Cabe recordar que el pasado viernes 22 de marzo las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate la ponencia del PND ‘Pacto por Colombia Pacto por la Equidad’ y en abril será discutido en las plenarias del Senado y la Cámara.



Según NiñezYA, los menores que se trasladan a la capital esperan que sus opiniones sean tenidas en cuenta en ese momento crucial para el país. Ellos participan en programas de liderazgo, comunicación y construcción de paz de cuatro organizaciones integrantes de NiñezYA: World Vision, Corporación Juego y Niñez, Save The Children y Fundación PLAN. Además se han capacitado para este encuentro en talleres sobre qué es el PND y cómo opera el Congreso.



