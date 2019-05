Nike pierde la batalla contra los indígenas guna

La compañía canceló el lanzamiento de un nuevo modelo de zapatillas tras reclamos de indígenas guna de Panamá, molestos por el supuesto uso de un símbolo artístico ancestral de la etnia. Los indígenas le exigieron a la multinacional una indemnización, pues según ellos, la ley panameña reconoce a la 'mola' (un arte textil) como su propiedad intelectual.

La polémica surgió porque Nike realizó una edición especial de zapatillas para Puerto Rico con un diseño muy parecido a una 'mola', un arte textil ancestral de los indígenas guna de Panamá y Colombia.



"Ya hubo un daño porque se utilizó nuestro diseño, que es parte de la espiritualidad del pueblo guna. Por lo tanto, tiene que indemnizar la empresa (Nike) porque fue una copia ilegal de nuestros diseños", dijo el abogado guna Aresio Valiente.



En respuesta, la marca deportiva anunció que la zapatilla cuestionada no sería lanzada al mercado. "Nos disculpamos por la representación incorrecta del origen del diseño del Nike Air Force 1 Puerto Rico. Como resultado, este producto ya no estará disponible", indicó un portavoz de Nike.



La multinacional había anunciado originalmente la presentación del polémico calzado para el próximo 6 de junio. Los guna, además de exigir una respuesta de la empresa, también habían pedido a los consumidores no comprar ese calzado si finalmente salía al mercado sin su consentimiento.

"El caso de la mola guna no es el único en el mundo, sino que miles de diseños y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas están siendo pirateados por empresas multinacionales", dijo en conferencia de prensa el zaila (cacique), Belisario López.



En eso coincidió Mónica Martínez, antropóloga social de la Universidad de Barcelona, quien también afirmó que "cada vez son más los casos" en los que grupos y pueblos indígenas denuncian robo de su propiedad intelectual por parte de diseñadores o grandes empresas de distintos sectores en todo el mundo.

Los guna

Su principal expresión artística es precisamente la mola, una forma de arte textil tradicional de diseños complejos, múltiples capas y enorme colorido, que es usada en prendas de vestir, cuadros u objetos de adorno.



Viven principalmente en las islas del Caribe panameño y en territorio colombiano. En Panamá habitan principalmente en la comarca indígena de Guna Yala, donde se dedican a la pesca, la agricultura, la artesanía y el turismo.



AFP