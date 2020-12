Tendencias de moda para fin de año

Las fechas especiales como la Navidad o el Año Nuevo siempre serán una excusa para vernos radiantes y, ¿por qué no?, a la moda. Por eso, EL TIEMPO habló con varios expertos, quienes hicieron sugerencias en cuanto a las prendas, colores y siluetas más apropiadas para lucir en esta temporada.



Sus recomendaciones van más allá de la forma de vestirnos. Destacan la relevancia de la funcionalidad, el trabajo de las marcas locales y la importancia de un consumo consciente y responsable.



Al respecto, Ana María Zúñiga Calderón, fundadora de Moda Lab, plataforma que impulsa la moda colombiana, dice: “Mi mensaje sería que te pongas lo que te hace sentir bien, feliz y que te haga sentir que estás celebrando el fin de año, así sea solo con tu pareja o un grupo familiar pequeño”.



Colores con significados



Este año las celebraciones no se harán con fiestas enormes, pero sí serán muy especiales, por lo que vestirnos para la ocasión sin arriesgar comodidad puede ser la opción ideal.



Entre las tendencias están los minivestidos con volumen, acompañados de botas militares, o el pantalón bermuda de cuero o de otro material, que puedes complementar con botas altas o sandalias. Para que tu look pase de ser bueno a sobresaliente, elige una de las siguientes opciones: accesorios XXL en colores, dorados o plateados; chalecos oversized o extragrandes y capas que darán un toque de sofisticación.



Diana Hochman, editora de moda y contenido y stylist, dice que “los colores tienen significados y acompañan nuestras intenciones de fin de año, pero si lo que quieres es usar colores de temporada, mis recomendados son el rosa, tonos chicle y shocking pink, los tonos tostados; beige, caramelo, toffee, cappuccino, etc., especialmente en prendas minimalistas, y los tonos pastel serán ideales si tu onda es más romántica”.



Comodidad ante todo



“Prima la comodidad. Piezas más fluidas, no con estructuras tan fuertes o rígidas. Recomiendo los vestidos largos y fluidos con tacones para elevar el look o con unas sandalias planas... En términos de accesorios, la tendencia son los más pequeños, pero en un concepto fuerte para usarlo como layering (superponer varias capas).

En carteras, una pieza clave para fin de año por la versatilidad que tiene, ya que se puede usar tanto de día como de noche, son las mochilas y los canastos, ideales para la playa.



Otra pieza clave son los trajes de baño que se pueden utilizar como bodies. Se pone en la noche, con accesorios, como los de Cala de Cruz o Juan de Dios. En términos de materiales, hay una fuerte tendencia en el lino no solo en blanco, sino jugando con tonos más modernos como pasteles o colores más alegres.

Josh Shoes And Accessories enfoca su propuesta en diseños atemporales, versátiles y que propician la comodidad. Foto: Particular

El valor de lo local y hecho a mano

“Venimos de un año complicado, pero, más allá de tendencias, me parece interesante cómo ha cambiado nuestra mentalidad como consumidores. Hemos tenido una conciencia de cuál es el valor de lo local y lo que tenemos que decirle al mundo desde nuestras raíces y lo que somos como colombianos...

"Como consumidores, ya no estamos pensando en comprar y comprar, sino en encontrar esas piezas claves que nos ayudan a contar historias a la hora de vestirnos. Es muy valioso que estemos al tanto de lo que están haciendo las marcas locales. La tendencia es fijarnos en lo local, en entender que es más importante tener esas piezas únicas que llenar el clóset”.



Algunas de las marcas locales están haciendo cosas muy interesantes, como A New Cross, Cubel, Olga Piedrahíta, Mai Petit, Camilo Álvarez y el colectivo PAL de Medellín. Andrés Yepes, estilista de moda y realizador visual, resalta que “además, son prendas que cuentan historias, que se tomaron su tiempo para nosotros de manera cuidadosa y delicada, recuperando técnicas artesanales y ancestrales”.



Más playeros que nunca



“Las personas que van a ir a la playa y clima caliente van a querer prendas frescas y siluetas cómodas. Muchos linos, algodones y siluetas largas. Este fin de año es más playero que nunca y más cómodo en colores más neutros como blanco. También estampados, pero nada tan fuerte y colorido. Frescura, neutralidad y comodidad”, dice Maya Memovic, directora creativa de St. Dom-Azulu.



Una mirada al pasado



José Cantillo Ferrer, periodista de moda, dice: “Quiero destacar la moda de los 70 no solamente como tendencia, sino por el momento que estamos pasando. Estas festividades serán más íntimas, entonces siento que la necesidad de estar cómodos en nuestro espacio va a primar. Prendas mucho más ligeras; vemos camisas en tejidos como chiffon o seda, pantalones mucho más tranquilos y siluetas relajadas, no ceñidas, y como mucho más veraniegas”.



Versatilidad en zapatos y accesorios



Zina Saldarriaga, directora creativa de Josh Shoes And Accessories, dice que la tendencia “será la compra consciente. Nos enfocamos en diseños atemporales, versátiles y que propician la comodidad. Siluetas que no tienen caducidad, con tonos neutros, fondo de armario, que convierten cada pieza en un básico que puedes combinar y usar fácil”.



Asimismo, las tendencias como comfy y sport chic, que persiguen la usabilidad y comodidad, seguirán marcando la moda femenina y masculina de manera fuerte este fin de año y más allá en el 2021”.