Navidad sigue siendo Navidad

Estamos en la época más feliz del año o por lo menos eso dicen las canciones navideñas que aprendí de niña. Esta es la época en la que los niños se ilusionan con la llegada de sus regalos (de manera mágica y triunfal) por parte de Santa Claus o del Niño Dios.



La época en la cual las familias se reúnen para celebrar; algunos van a regañadientes, otros esperan con ilusión. La realidad es que, por tradición, estos son los días en los que más compartimos con nuestros seres queridos.



Este año, como todo en nuestras vidas, la celebración cambió. Si nos hacía ilusión o no, si nos daba jartera o no, las reuniones familiares –para millones y millones de personas en todo el mundo– no se podrán hacer. Los gobiernos de la mayoría de países nos urgen a quedarnos en casa y no organizar encuentros sociales.



Entonces, mi pregunta es: ¿vamos a dejar que las prohibiciones nos echen a perder el verdadero sentir de estas fechas o, por el contrario, encontraremos una manera de que el sentimiento siga vivo, aunque la modalidad sea distinta?



¿Permitiremos que las condiciones exteriores determinen nuestro bienestar interior o alimentaremos el verdadero sentimiento navideño sin importar lo que pasa afuera?

¿Pasaremos las horas contadas que tenemos en esta tierra lamentando lo que no podemos hacer o nos enfocaremos en la gratitud por haber llegado con vida a una Navidad más?



William Shakespeare tiene en su obra maestra, Romeo y Julieta, una frase que siempre me ha fascinado. En ella se pregunta: si una rosa dejara de llamarse como tal, ¿seguiría oliendo igual? “¿Lo que hay en un nombre? ¿Lo que llamamos rosa con cualquier otro nombre, sería igual de dulce?”.



La traigo a colación, porque creo que esa es la mejor manera de afrontar esta época. La Navidad sigue siendo mágica, espiritual y dulce, a pesar de que debamos celebrarla de una forma diferente a la acostumbrada.



Nuestra familia sigue siendo igual de importante, o incluso más, así no podamos darles un abrazo espichado o cenar en la misma mesa. Jesús Cristo nació un 24 de diciembre para iluminar el camino de nuestra existencia, aunque en este momento nos sintamos en medio de la oscuridad.



¡Deseo que esta Navidad sea la más memorable de sus vidas, precisamente porque no permitieron que una pandemia opacara su felicidad!