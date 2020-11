Claves para aprovechar el e-commerce en temporada navideña

El comercio electrónico sigue su estampida y prepara su arsenal para los próximos días de remates virtuales que comenzarán este sábado 21 de noviembre con el tercer día sin IVA.



Si bien el día exento del impuesto sobre las ventas en algunos productos se podría tildar como la versión criolla del tradicional Viernes Negro estadounidense, cabe recalcar que el Black Friday que se viene realizando en Colombia hace algunos años seguirá siendo el foco de los centros comerciales como Parque La Colina que ya anunció su participación no sólo al viernes de descuentos sino el fin de semana del Black Weekend; del 27 al 28 de noviembre tendrá horario extendido hasta las 10:00 p.m. y rebajas exclusivas en sus tiendas.



Del mismo modo, será el día más esperado por las plataformas virtuales multimarca como dafiti.com que este sábado pondrá en marcha (y a prueba) su nuevo centro de distribución de moda en línea que, con capacidad para 2’500.000 unidades de ropa, calzado y accesorios, será el más grande del país. Al ser el binomio moda más e-commerce el core de la compañía, su backstage es de vanguardia.



“La parte de tecnología la tenemos bien armada para este tipo de eventos, como el black friday que en países como Brasil (uno de los cuatros mercados en los que teneos presencia y participación) es 20 veces más grande que en Colombia” asegura Camilo Rueda, gerente regional de Dafiti la mayor plataforma comercial de Colombia que augura mayores descuentos para el próximo viernes 27 de noviembre.



“El Black Friday será el día de máximo descuento, más de lo que vamos normalmente, hasta el 80 por ciento, aun en marcas celosas con los descuentos como Polo Ralph Lauren que casi nunca tiene descuentos, para esta fecha nos da luz verde de poner nuestros propios porcentajes de descuentos”, agrega Lina Monsalve, country manager del principal centro comercial virtual de moda del país que además cuenta con flota propia de mensajería para entregar en cero días hábiles las compras de los bogotanos, y que ofrece marcas nacionales, de diseño independiente (mediante su micrositio Dafiti District) y alianzas con sellos internacionales como Gap, Desigual, Mango y Polo, entre otras.

Más iniciativas

Otro de los mayores retailers virtuales del país, Mercado Libre, también preparó su arsenal desde marzo con la construcción de su primer Centro de Distribución en Colombia, un espacio de 52 mil metros cuadrados con capacidad de almacenamiento de unas 10 millones de unidades, en aras de mejorar la experiencia de compra y venta en la plataforma que en las dos jornadas previas del día sin IVA tuvo un crecimiento en ventas del 1.000 por ciento y un registro de compradores nuevos entre el 100 y el 160 por ciento frente a un día normal.



Tomando estas cifras como referencia y gracias al modelo logístico fullfilment –el vendedor despacha el producto el mismo día en el que se realiza la transacción, optimizando los tiempos de entrega hasta en un 20%– de este centro y a los nuevos comportamientos del consumidor, el marketplace proyecta para esta tercera jornada libre del impuesto sobre la venta que los colombianos gastarán 14 veces más respecto a la misma fecha del año pasado y el doble respecto a los días sin IVA realizados este año.



“Este último día sin IVA llega en un momento clave para consumidores y comerciantes. Además de las facilidades que provee realizar compras a través del comercio electrónico, la llegada de diciembre, el adelanto de la prima y las numerosas promociones y descuentos que podrán encontrar, incentivarán el aumento en los hábitos de consumo de las personas ayudando así a un cierre de año con mayor reactivación económica en el país.”, asegura Juan Camilo Pachón, Head de Marketplace de Mercado Libre Colombia.

Plancha para el pelo con tecnología de keratina y aceite de argán, aceite de coco para el pelo, combo de peluquería fueron los artículos de belleza más vendidos durante 2020 en plataformas virtuales. FACEBOOK

Para disfrutar del auténtico Black Friday

Aunque los casilleros virtuales no son una novedad, su democratización sí lo es. Este modelo existe hace más de 20 años en Colombia debido al apetito que han despertado los artículos americanos en el país. “Antes era exclusivo para un nicho de personas que tenían tarjeta de crédito y ahora evolucionamos el concepto en nuestro sitio aeropost.com para que comprar en el exterior sea accesible para cualquier colombiano con conexión a internet”, explica Carlos Andrés López, country manager de Aeropost, compañía del Grupo PriceSmart que se dedica a facilitar compras internacionales.



A través de este sistema el cliente sólo debe copiar y pegar en su página el enlace de lo que desea comprar. “Nosotros le enviamos un solo precio de cuánto va a costar todo el proceso, incluyendo impuestos y entrega, cubriéndole con total garantía de devolución de dinero incluso si el producto que llega no le gusta y facilitando también el pago con muchas opciones además de tarjeta de crédito, como efectivo en puntos Baloto y Efecty, pago desde la cuenta bancaria vía PSE, PayPal, entre otros”, agrega López.



El mayor índice de suscripciones a un casillero virtual se ubica siempre al final del año, al ser un método ideal para acceder de manera segura y en tiempo real a todas las ofertas virtuales que se realizan en último viernes de noviembre en Estados Unidos (el auténtico Black Friday, posterior a la celebración de Acción de Gracias). Según datos de Aeropost, en temporada navideña los registros crecen cerca del 15por ciento “pero en Colombia –en donde, según López, en 2020 se superaron los 68.800 clientes–, la pandemia modificó el comportamiento de los clientes mas no el número de personas registrándose”.

Si está buscando…

Tecnología y electrónica. Mercado Libre cuenta en su Centro de Distribución con más de 20 mil productos entre los que se encuentran categorías de mayor rotación como: celulares, computadores, accesorios y audio con la exención del 19% del IVA este 21 de noviembre y otros descuentos para el Black Friday. Esta selección de productos ‘top’ responde al excelente desempeño que tuvieron los electrodomésticos, autos, retail y electrónica en las dos fechas previas de compras sin IVA.



Moda infantil y artículos deportivos. No deje de visitar dafiti.com ya que estas dos categorías fueron las de mayores crecimientos durante la pandemia (desde marzo la compra online de ropa infantil en este comercio virtual creció 400 por ciento; la de ropa y artículos deportivos, 200por ciento). “Cuando arrancamos el año vendíamos tacones y ropa formal, pero en marzo cambiaron las categorías, por la pandemia. Al hacer ejercicio en casa la ropa, las pesas y las bicicletas estáticas o con rodillos se incrementaron”, explica Camilo Rueda, gerente regional de Dafiti.



Marcas de diseño colombiano. Falabella.com debe estar en su lista de comercios virtuales tanto para el día sin IVA, como para el Black Friday pues cuenta con un portafolio de grandes diseñadores locales en alianzas con marcas icónicas y con vitrinas de ventas para diseñadores independientes en su marketplace que ofrecerá descuentos muy atractivos para poder realizar esas compras que tiene en la mira desde hace tiempo. Tenga en cuenta revisar los tiempos de entrega al momento de hacer su transacción para verificar que se ajusten a sus necesidades, pues estos variarán dependiendo del producto y el origen de despacho.



Artículos de belleza. Nuevamente, Mercado Libre es una gran opción pues desde que estrenó en septiembre su especial de belleza, identificó el top 5 de los productos más buscados por los colombianos en las Tiendas Oficiales de Mercado Libre: la Keratina para hidratar de Recamier, Labial Dúo Tattoo de Belcorp, Shampoo Seco Got 2 Be de Henkel, Agua Micelar de Loreal y Limpiador Fácil de Beurer.



Descuentos desde la fuente. Un casillero virtual es clave pues ofrece una dirección en Miami a la cual se deben hacer llegar todas las compras de los sitios de venta online (desde Amazon hasta los comercios virtuales de grandes marcas); en esta dirección los paquetes se verifican y se garantiza que cumplan con las normas para ingresar a Colombia.



Pilar Bolívar - Para EL TIEMPO

@lavidaentenis

