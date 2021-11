¡Hay un tipo de yoga para cada necesidad y gusto!

El yoga no es sólo ejercicio físico sino que es una disciplina oriental que nació hace más de 5.000 años en la India. No es aburrido ni exclusivo para personas flacas ni ultra flexibles. No es un dogma ni una religión ni tampoco una instancia donde se imponen creencias. Tal vez, el concepto que mejor lo define es que promueve el equilibrio, ya que en su definición etimológica significa unión del cuerpo, la mente y el espíritu, los que deben estar alineados para la integración del ser humano.



“Estamos viviendo un período de mucho estrés y cambios vertiginosos en todo orden de cosas. Las personas están estresadas, sin tiempo, sin calma, con músculos adoloridos, dificultad para dormir, incapacidad de relajarse y descansar. Todos quieren aprender a gozar y ser felices pero cada vez es más difícil aunque no imposible, si es que buscas una disciplina que te ayude a conectar contigo y tu entorno”, explican Verónica Silva y Cecilia Gómez, directoras de la Escuela Ramdas Rai, en Chile.



Es por eso que aprender cualquier estilo de yoga se hace cada vez más necesario. “Independiente del método que se use, el fin de cualquier práctica de yoga es la profunda unión de sí mismo, para lograr la unión con el todo a través del Samadhi, que es la plenitud espiritual”, comparte Paula Valles, directora del Centro Sanarte Santosha donde practican Purna Yoga.

Existen casi 90 métodos distintos que fusionan diferentes técnicas y estilos. Conozca cuál le conviene más. Foto: Santafé de Medellín

Tipos de Yoga

En cada clase se practican las asanas, pero también respiraciones o pranayamas, posturas de manos o mudras que son sellos energéticos y mantras o palabras, frases y sonidos en sánscrito o gurmukhi que se repiten sin que sean rezos. También se medita y hay un momento de relajación. Sin embargo, no todas las clases de yoga son iguales.



Existen casi 90 métodos distintos que fusionan diferentes técnicas y estilos. Para saber cuál practicar primero habrá determinar qué me gusta hacer, qué quiero lograr y dónde me siento más cómodo. Acá va una síntesis de los yogas más practicados.

Ashtanga Yoga. Es una única secuencia de posturas y movimientos fluidos, vigorosos y exigentes ligados a la respiración. Foto: AFP

Ashtanga Yoga: Es una meditación en movimiento. Su énfasis está en el aspecto físico del yoga. Es una única secuencia de posturas y movimientos fluidos, vigorosos y exigentes ligados a la respiración que se repite, aunque a medida que se progresa se van añadiendo posturas. El propósito es lograr el control de la mente y facilitar la eliminación de toxinas, aumentar la flexibilidad, la fuerza muscular, reducir el peso y a través del cuerpo lograr la armonía interior.



Bikram Yoga: Se realiza en una sala a 42º C de temperatura. La clase para principiantes es una exigente serie de 26 posturas y dos ejercicios de respiración. Al estar en estas condiciones se estimula los órganos, las glándulas y los nervios impulsando sangre oxigenada al 100 % del cuerpo, restaurando todos los sistemas a su orden saludable de funcionamiento.

Hatha Yoga: Trabaja especialmente el cuerpo físico. Otorga flexibilidad y fortaleza y se realizan ejercicios de respiración, limpiezas, y cierres energéticos (bandhas) y posturas de manos (mudras) para dirigir y potenciar prana o energía vital. Es una muy buena introducción al yoga, pues es la base de los demás estilos de yoga.



El yoga ayuda a liberar el estrés y tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. Foto: iStock

IAshtanga Yoga: El énfasis está en el perfeccionamiento, la precisión y la concentración de las poses, para ello ocupa asanas y pranayamas que logran un estado de meditación. Es una forma de ejercicio físico y espiritual, que también es llamado como meditación en movimiento.

Kundalini Yoga: Es uno de los yogas más devocionales. Realizan kriyas o series de ejercicios diferentes para trabajar los órganos, sistemas y chakras del cuerpo. Lo importante es la experiencia del ejercicio y no la perfección de la postura. Tiene un énfasis en la respiración y meditación a través de mantras, dependiendo de la kriya habrá ejercicios más exigentes que otros. Por mucho tiempo se transmitió en forma restringida, de maestro a discípulo, hasta que 1969 llegó a occidente.



Loknath Yoga: Pone énfasis en la adecuada respiración y aborda las posturas de manera suave. Se presta atención a la importancia del tipo de alimentación en el desarrollo físico, mental y espiritual, orientando hacia una alimentación yóguica que sea posible de seguir en la vida diaria. Es un yoga terapéutico, donde el descanso es importante después de cada postura. Se entonan mantras, la mayoría de ellos versos, que nos ayudan a través de su vibración y significado a intencionar la mente a la práctica.

Purna Yoga: Busca el desarrollo y trabaja sobre aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. Foto: Cortesía.

Purna Yoga: Busca el desarrollo y trabaja sobre aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. En una clase se realizan asanas, pranayamas, meditación, mantras. Es un yoga tántrico que consagra bendice y abraza todo, lo mundano es tan sagrado como lo espiritual. Aurobindo, su creador fue un revolucionario político y a través del yoga busca ser una mejor persona para servir mejor a la humanidad.

Yoga Rai: Los profesores son sanadores de la técnica Ramdas Rai. Su objetivo es liberar el estrés y lograr que cada alumno estimule la capacidad de sentir y manejar su vida en total conexión con ellos y su entorno. Se entrena el sentir, desbloqueando lo que impide fluir, para ello utiliza movimientos circulares que desarrollan la energía femenina para compensarla con el masculino. Es un yoga de sanación que trabaja también con la energía crística, despierta la capacidad del gozo, la alegría, la risa y el entendimiento de que la vida espiritual debe ser feliz.



