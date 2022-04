Con el auge de la belleza natural, las técnicas milenarias y las que se pueden instaurar como nuevos rituales de belleza en casa, se van dejando a un lado el bisturí y el quirófano. La tendencia está en la actividad y en el movimiento, aun de la cara.



“Si yo voy al gimnasio a activar y mover mi cuerpo, ¿por qué no tonificar los músculos de la cara? La única diferencia de estos con los del cuerpo es que los de la cara son más pequeños”, dice la antioqueña Laura Botero.



(Le puede interesar: Cómo identificar a "personas tóxicas" y evitar que nos destruyan la vida)

“Pero los hay, debajo de la piel de la cara tenemos lo mismo que tenemos debajo de la piel del resto del cuerpo”, añade la fundadora de Beauty Love, una comunidad digital dedicada al yoga facial que ha evolucionado hacia la instauración de una academia virtual con e-commerce enfocados en las terapias milenarias y fisioterapéuticas aplicadas a la salud del rostro.



“Es la naturaleza en todo su esplendor; el yoga facial es una técnica natural de rejuvenecimiento apoyada en masajes y herramientas minerales que ayudan a esculpir el rostro, potenciar el proceso de oxigenación y nutrición de la piel, mejorar el tono muscular, etc., además de aprovechar las cualidades de los cuarzos (…) para hacer de la rutina de belleza un ritual de recarga energética y amor propio”, asegura Botero, certificada instructora de yoga, masajes, reflexología y kinesiotape (vendaje fisioterapéutico), técnicas de relajación, tonificación y mejoramiento estético y funcional de los músculos del cuello y el rostro, que están vinculados a las tensiones por estrés.

(También: Moda 'Made in Spain': una potencia para la industria)

Para el bruxismo

Facebook Twitter Linkedin

Por las exigentes jornadas laborales y la incertidumbre por el devenir, ocasionados por la pandemia, y ahora, por el reintegro al lugar de trabajo, los casos de bruxismo se dispararon. Foto: Istock

Debido a las exigentes jornadas laborales, a la sobrecarga de funciones y a la incertidumbre por el devenir, ocasionados por la pandemia, y ahora, el reintegro al lugar de trabajo, los casos de bruxismo se dispararon, siendo la placa miorrelajante y la aplicación de bótox en los músculos maseteros las salidas inmediatas para algunos, ignorando que son métodos paliativos del dolor y la tensión, pero no tratan las fuentes reales de dicho desorden temporomandibular.



“La gente tuvo un factor de estrés muy alto y, por eso, incrementó la fractura de los dientes; claro, por el bruxismo, pero este tenía que ver con el patrón anormal del sueño y del encierro al que no estaban acostumbrados”, dice Patricia Schiemman, odontóloga y especialista en dolor orofacial, disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) y trastornos del sueño.



Y llama la atención sobre el aumento de casos de bruxismo en niños, para quienes este tipo de terapias naturales no invasivas, con ejercicios y movimientos de yoga y fisioterapia, herramientas minerales y automasajes de efectos relajantes resultan apropiadas.

(Además: Para impulsar la confianza de las mujeres y lo que aman de sí mismas)

“También el bullying está produciendo tantos problemas en la articulación temporomandibular de niños y adolescentes que empiezan a estresarse y a apretar los músculos (…). Esto genera dolor y molestia, y los papás llevan al niño a consulta sin haberse puesto antes a pensar cuál es el problema de base del niño que está apretando de noche porque, precisamente, no puede dormir ni respirar bien y hace ese partimiento dental”, añade la especialista.



Y la consabida placa miorrelajante (para el bruxismo) no funciona en todos los casos ni mucho menos de manera vitalicia. “No es el curatodo. Esto tiene que ir con manejo multidisciplinar, con fisioterapia y psicología”, dice Schiemman.



Para Laura Botero, sus técnicas son aliadas de mujeres que quieren dejar de aplicarse bótox y ácido hialurónico para eliminar las líneas de expresión y evitar la flacidez facial. “Por eso, buscan productos y técnicas naturales como masajes durante cinco o diez minutos al día que ayudan a mejorar la apariencia de la piel y el tono muscular de forma natural”, agrega.

Rodillo, ‘gua sha’, cuarzos y otros...

Provenientes de la medicina tradicional y las tradiciones milenarias de Oriente, las herramientas de belleza útiles en el yoga y el kinesiotaping facial son el roller y el gua sha.

(Le recomendamos: Estas son las emprendedoras ganadoras de Start Path Empodera)

El primero es un rodillo elaborado en cuarzo y se emplea en movimientos armónicos que activan la circulación y combaten las arrugas. Y el segundo es una piedra jade, plana y con forma de corazón irregular que facilita su desplazamiento por la cara y el cuello, en donde realiza un efecto de estiramiento, lifting o ‘aplanamiento’.



“Cada mineral en el que están elaborados tiene propiedades diferentes: la amatista es un cuarzo transmutador que convierte las energías negativas en positivas; el cuarzo rosa es el cuarzo del chacra corazón que potencia el amor propio y hacia los demás; el cuarzo cristal irradia energía; la terahertz es una piedra poderosa que combina minerales que mejoran el metabolismo y la función celular de la piel; la aventurina ayuda a la cicatrización y regeneración celular, y el jade tiene propiedades calmantes y ayuda a las pieles sensibles”, puntualiza Botero.



Pilar Bolívar

para El Tiempo

@lavidaentenis

Ejercicio para practicar todos los días

Facebook Twitter Linkedin

Practique ejercicios durante su rutina de cuidado. Foto: 123RF

Rueda la bolita

​

Favorece la vascularización y la lozanía y contribuye al mejoramiento del tejido; despierta la sensibilidad y mejora de manera inmediata la irrigación y oxigenación de la piel. Tome una pequeña pelota corrugada, cierre los ojos y comience a masajear en forma circular de abajo hacia arriba. Repita durante 30 segundos y cambie de mano. Extienda el masaje hacia el cuello 30 segundos.



Círculos temporales

El temporal es un músculo muy potente de la masticación, causante de la cefalea tensional y de algunos casos de bruxismo cuando la persona maneja cierto nivel de estrés. Este masaje actúa sobre el músculo y sobre casi todos los músculos craneales que están conectados con él, relajándolos. Ponga las palmas sobre la región temporal y muévalas en círculos, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Repita con presión moderada (no demasiado suave) hacia adelante y hacia atrás, mínimo ocho veces en cada dirección.



Boca en O

Fortalece la musculatura del tercio medio de la cara y evita su flacidez. Primero sonría abriendo la boca y formando con ella una O. Después cubra los dientes superiores con el labio superior y sonría de nuevo. Repita ocho veces.



Para que este ejercicio resulte más efectivo, aumente la resistencia, ponga los dedos índices en forma horizontal sobre los pómulos. Mientras tanto, abra la boca en forma de O y deslice el labio superior sobre los dientes. Sostenga la masa muscular con los dedos índices sobre los pómulos. Realice ocho repeticiones.



Boca hacia el lado

Una vez hechos los ejercicios anteriores, este sirve como un estiramiento del grupo muscular que está trabajando. Haga una mueca torciendo la boca hacia el lado izquierdo, como si quisiera señalar la oreja del mismo lado. Sostenga 5 segundos, relaje y repita el ejercicio al lado derecho. Haga tres series de ocho repeticiones cada una, alternando ambos lados.



Despertar

Estimula los músculos y genera irrigación. Hágalo al comenzar el día. Con las yemas de los dedos índices dé pequeños y suaves golpes, primero en la frente, en seis puntos, tres a la derecha y tres a la izquierda, desde el entrecejo hasta las sienes, diez golpecitos en cada punto.



Luego en el tercio medio otros seis puntos, desde las alas de la nariz, pasando por los pómulos y terminando en el cigoma (delante de la oreja), diez golpecitos en cada punto. Luego en otros seis puntos a nivel de la mandíbula, bordeando el contorno mandibular desde debajo de las orejas hasta el centro del mentón. La sensación que tendrá es como la de una piedrita que cae en un lago calmado, ni demasiado suave ni demasiado fuerte.



Ser pensante

Atenúa y combate las arrugas en esta zona del rostro y alivia y libera las tensiones acumuladas. Aporta bienestar inmediato en cualquier momento del día. Con los ojos cerrados, ponga los dedos índice y anular en el punto de nacimiento de ambas cejas. Presione con las yemas de los dedos, estirando la piel de modo que se disuelva cualquier línea existente. Mientras tanto inhale y exhale suavemente por la nariz, practicando la técnica de respiración abdominal. Hágalo entre 10 y 20 segundos, pero puede realizarlo las veces que quiera.



Variación: con los dedos índice y medio sobre el puente de la nariz, estire en forma de V hasta llegar al punto de nacimiento de las cejas. Haga tres series de ocho repeticiones.



Frenillo

Fortalece y tonifica los músculos, previniendo y combatiendo la papada. Cubra los dientes superiores con la lengua y presiónela contra estos lo más fuertemente posible durante 5 segundos. Descanse, repita 5 segundos y vuelva con tres series de ocho repeticiones cada una. Luego, con la lengua empuje el labio inferior hacia fuera. Sostenga esta posición 5 segundos y descanse. Repita ocho veces.



Planche la papada

Afirma el área debajo del mentón, eliminando la papada. Coloque los pulgares debajo del mentón, uno frente al otro. Presione la lengua contra el paladar, al tiempo que presiona con cada uno de los dedos, por turnos, y estire la piel debajo del mentón, de adelante hacia atrás, en dirección al cuello.

Lea también

Jóvenes, protagonistas en la Cumbre de Líderes por la Equidad de Género

Los niños son la salvación