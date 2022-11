Xuan Lan es profesora, autora, empresaria, influenciadora y es una de las figuras más reconocidas en el mundo digital sobre yoga, meditación y bienestar. Hoy suma un total de 2,5 millones de seguidores en el mundo hispanohablante.



En su segunda visita a Colombia, la francesa con residencia en Barcelona, habló sobre la nueva versión de su segundo libro, Yoga para mi bienestar y sobre su plataforma XLY Studio.



"Tengo una nueva app que quiero conocer a nuevos profesores y maestros de maestros para ver si puedo colaborar con ellos para esa plataforma. Me encantaría tener más profesores latinoamericanos", reveló.



El canal de YouTube de Xuan Lan tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia. Foto: Cortesía Xuan Lan

Desde hace 8 años, Xuan Lan incursionó en el mundo de YouTube con la intención de enseñarle yoga a la mayor cantidad de personas posibles y sacar esta práctica de los centros para llevarla a los hogares.



Ahí ha ido creciendo hasta superar el millón de suscriptores y su método ha encantado a personas de habla hispana alrededor del globo.



Pero a medida que ha ido creciendo, Xuan se ha dado cuenta de que los usuarios se necesita un acompañamiento especial.



"Todo venía de mi formación profesional y cómo yo lo práctico, pero con otros profesores me di cuenta de que hay muchas cosas que yo no sé enseñar, entonces decidí crear una plataforma más grande con otros maestros y estilos de yoga y necesidades", comenta.



Por esto, en su plataforma XLY existe una biblioteca con más de 20 temas distintos y con diferentes profesores.



"Les damos calendarios, rutinas, consejos y está todo más desarrollado para integrar la práctica en casa. Así cuando quieras practicar en casa, puedas hacerlo sin tener que desplazarte a un lugar. Todos tenemos derecho al bienestar", apuntó.



En Colombia, el precio de la suscripción es de 59.00 pesos al mes y con ese pago tendrá acceso a un catálogo con más de 700 videos con 4 profesores fijos y algunos invitados, además de charlas, entrevistas sobre vida consiente, arte, medioambiente, manejo de la ansiedad y del sueño.



No obstante, esto no quiere decir que abandonará su canal de YouTube porque considera que es importante que, sin importar la capacidad de pago, tenga acceso a un buen contenido.



"Los invito a probar los 14 días gratuitos. Es un entorno muy bien trabajado para que la gente tenga una experiencia completa y es agradable ver el video, los profesores son seleccionados de manera muy controlada porque cuando no ves físicamente al alumno hay una gran responsabilidad, y eso es muy importante para mí", añade Lan.

"La aplicación también está enfocado a salud mental con meditaciones diferentes. No todo el mundo es capaz de sentarse en un cojín de meditación y quedarse en silencio, entonces tenemos mantras de repetición, una meditación caminando, con cantos, o repitiendo frases muy positivas de amor, de paz y de desear que los demás no sufran", explica.

El libro Yoga para mi bienestar

Xuan Lan ha publicado dos libros hasta el momento: Mi diario de yoga y Yoga para mi bienestar. Este último, publicado con la editorial Penguin Random House, fue actualizado en el 2020 tras el impacto de la pandemia.



"A raíz de la pandemia tuve mucho contacto con gente que tenía ansiedad y miedo y he deicidio ampliarle el contenido con 32 páginas y ofrezco herramientas para tener una buena salud, lo que intento es explicarle a la gente que no podemos esperar a estar mal para buscar las técnicas, sino que si podemos dedicarle tiempo regular en la semana debemos hacerlo", dice la creadora de contenido.



La cofundadora del movimiento Free Yoga en España, recalca que la meditación está muy conectada con el yoga en el camino del bienestar y esto se aborda tanto en sus títulos como en sus videos.

3 consejos para iniciarse en el yoga

Xuan Lan recomienda a quien quiera incorporar la práctica del yoga a su rutina.



1. Hay que apuntarlo en el calendario al mismo nivel que se hace con una reunión de trabajo o ir a tomar un café como una amiga.



2. Rutinas que se ajusten al ritmo de vida "En la plataforma haces una rutina de yoga con solo un clic, mientras que si tienes que ir a un centro de yoga hay más excusas", dice.



3. Buscar información Antes este tipo de rutinas estaban reservadas a grupos de personas con acceso a un centro o un maestro, ahora con internet hay libre acceso a información buena y de calidad. Están los libros, YouTube y hasta aplicaciones.



"Puedo confirmar que practicar regularmente yoga y meditación es una herramienta de bienestar, millones de personas y cientos de mensajes que recibo me lo confirman, no es solo mi experiencia", concluye.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

@_ALEJAA15

