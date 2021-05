WIA-E, iniciativa para visibilizar a las mujeres del sector espacial

Dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector aeroespacial para inspirar a las niñas y jóvenes. Eso es lo que se ha propuesto Women in Aerospace Europe, una iniciativa que cuenta con grupos en Roma, Madrid o Barcelona y que quiere atraer a las nuevas generaciones a las carreras de ciencia.



"Con la pandemia de la covid-19 se ha puesto de manifiesto que no podemos tener una economía que dependa solamente del turismo y de los servicios", señala a Efe la ingeniera de Telecomunicación Rocío García Rubio, de Women in Aerospace Europe (WIA-E) en Madrid, para quien es necesario fortalecer el tejido industrial y productivo.



(Le puede interesar: UNIR y OEI ofrecen 120 becas de posgrado para latinoamericanos)

Para eso, agrega, "hacen falta profesionales bien preparadas, científicas, técnicas, ingenieras, investigadoras o emprendedoras". Esto es precisamente lo que busca la iniciativa europea WIA-E, dar visibilidad y liderazgo a las mujeres del sector aeroespacial para crear referentes y animar a las jóvenes y niñas a estudiar carreras técnicas y científicas: "una de las claves para aumentar el porcentaje de mujeres en el sector es conseguir que haya muchas profesionales que quieran trabajar en él".



(Le puede interesar: ¿Qué debe tener en cuenta al elegir una carrera universitaria?)



WIA-Europe cuenta con 16 grupos locales en distintas ciudades europeas y Madrid ha sido la última en sumarse; la plataforma de Barcelona se creó en 2019. Uno de sus ejes de actuación es el trabajo con colegios, institutos y universidades para fomentar el interés por las carreras técnicas y de ciencia, y las salidas profesionales relacionados con el espacio.



Según el Anuario 2019 de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), las mujeres en este sector suponen hoy en día un 24 % del total de empleos, con igual cualificación a la de los hombres, lo que supone algo más de 1.000 mujeres, recuerda García.



Esta cifra es algo superior a la media europea, que es del 21,9 % según Eurospace 2019. En general en los puestos de dirección los porcentajes de mujeres son menores y ello da lugar a que las posibilidades de promoción de las mujeres sean 3 ó 4 veces menores que las de los hombres, lo que se conoce como techo de cristal, apunta García.



(Lea también: Sena abre más de 37.000 cupos para estudiar de manera virtual)



Esta ingeniera, responsable de las actividades de Thales Alenia Space en España en el programa europeo de navegación Galileo Segunda Generación, explica que en WIA-E Madrid se han organizado cuatro grupos de trabajo para apoyar redes de profesionales, organizar seminarios, actividades de divulgación, conferencias, etc.



Las acciones están orientadas a dar a conocer un sector industrial, "a veces desconocido en nuestro país", así como su aportación a la sociedad, dando visibilidad a las mujeres. Un objetivo es poner de relieve "el papel trascendental" que juegan los satélites en nuestra vida diaria: para la geolocalización, la navegación y posicionamiento, en la conectividad global, en la predicción del tiempo o en la protección del medio ambiente. "Y para llamar la atención sobre la necesidad de apoyar este sector desde las instituciones", resume la experta de Thales.



"Hemos visto que la ciencia es la que nos permite combatir" situaciones como la pandemia de la covid, "así que no desaprovechemos esta oportunidad para incentivar a nuestras jóvenes en esta dirección", recalca García. Como miembros corporativos de WIA-E Madrid están Thales Alenia Space, Alter Technology, GMV e Hispasat. El grupo local lo componen unas 50 personas (voluntarios), en su mayoría mujeres (un 10 % son hombres).



EFE

Vea más noticias



- Estudio dice que más personas están preocupadas por la naturaleza



- El iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida