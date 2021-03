WeWork abrió convocatorias mujeres emprendedoras

Con el propósito de apoyar económicamente a mujeres afectadas por la pandemia de covid-19 WeWork lanzó el programa Mujeres para el Mañana.



A través de esta iniciativa, WeWork busca proproprcionar a las startups ganadoras lideradas por mujeres, "y que tienen como parte de su misión ayudar a crear un futuro más igualitario, un total de 5 millones de dólares en espacios de trabajo sin costo y un programa de mentoría durante el mismo año en los Estados Unidos y Latinoamérica", según indica la organización.

Cualquier empresa, miembro o no miembro, que cumpla con los Criterios de Elegibilidad -que pueden revisarse en los Términos y Condiciones– puede presentar una solicitud para participar de la iniciativa Mujeres para el Mañana.



"Si alguna empresa seleccionada para ser Beneficiaria es un miembro activo de WeWork, su Beneficio se añadirá al final de sus términos de membresía existentes -ya que los Beneficios no son acumulables con otras ofertas o promociones y no compensan ni modifican otros costos o compras realizadas con anterioridad-", indica WeWork en su página web.



Las solicitudes estarán abiertas desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo de 2021.



Para revisar los términos y condiciones, incluyendo los requisitos de elegibilidad, y aplicar al programa haz click aquí.



